Seit einer Woche wird die nordwärts führende Doppelfahrbahn zwischen Donaueschingen-Nord und Bad Dürrheim-Hirschhalde saniert. Autofahrer-Erfahrungen der vergangenen Tage kann auch Polizeisprecher Harri Frank vom Polizeipräsidium Tuttlingen bestätigen: „In den Stoßzeiten morgens, mittags und abends“ bestehe Staugefahr.

Vor allem zwei Eingriffe in die Verkehrsführung bedingen das erhöhte Verkehrsaufkommen in Richtung Bad Dürrheim und Schwenningen. Es sind die Sperrung der Auffahrt auf die Autobahn 864 zum einen und die Abfahrt von der A 864 in nördliche Richtung zum anderen. Wer auf die Autobahn möchte, kann erst den Anschluss Tuningen nutzen und erhöht die Zahl der Fahrzeuge, die sich am Nadelöhr Ampelkreuzung B 27/B 33 vorbei quälen. Gesperrt ist auch die Abfahrt von der Autobahn nach Norden. Dieser Verkehr wird über die Brücke in Richtung Donaueschingen geführt und darf ab Donaueschingen-Nord wieder in Gegenrichtung startet. In der Summe ist das auch wieder ein Mehr an Verkehr, wie Frank erklärt.

Zwölf Wochen setzt das Regierungspräsidium für die Sanierung dieses drei Kilometer langen Bauabschnitts an. Den Verkehr in beide Richtungen nimmt die bisherige Doppelfahrbahn auf, die nach Süden führt. Beide Fahrtrichtungen teilen sich bis zum voraussichtlichen Sanierungsende Mitte September jeweils eine Fahrbahn.

Alternativen zu Stress und Fahrzeitplus finden sich allenfalls außerhalb der Regelbeschilderung. Ortskundige sind im Vorteil, aber auch in der Verantwortung. Die alte Bundesstraße 27, die parallel zur vor gut 40 Jahren neu erstellten B 27 verläuft, ist als Gemeindeverbindungsweg unter anderem die offizielle Zufahrt zur Pferdeklinik und darf deshalb auch vom Autoverkehr genutzt werden. Gleichzeitig ist dieser in der Regel ruhige Straßenabschnitt ein Paradies für Inliner und Radfahrer. Gerät die alte Bundesstraße zum Schleichweg, braucht es ein sicheres Miteinander der verschiedenen Gruppen, das jede Unfallgefahr ausschließt.

Wichtigstes Instrument ist dabei eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50. Autofahrer sollten sich daran halten, mahnt Frank. Denn die Polizei denkt bereits über Geschwindigkeitskontrollen nach.