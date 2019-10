Selbstverständlich erzählen alle Eltern ihren Kindern bereitwillig, jederzeit und ohne zeitliche Limitierung spannende Geschichten. Es sei denn sie müssen dem Broterwerb nachgehen, die lästige Hausarbeit erledigen oder sind einfach müde. In diesem Fall gibt es akustische Assistenzsysteme gegen die Langeweile. Über die Jahre haben sich die Möglichkeiten, konservierte Geschichten ans Kind zu bringen, extrem verfeinert.

Der eine oder andere mag sich noch an Märchenschallplatten erinnern, die sich auf dem Plattenteller der elterlichen Musiktruhe drehten. Der rudimentär ausgeprägten Feinmotorik des Nachwuchses zu verdanken war in diesen Zeiten, dass sich heimlich gehaltene Treffen mit dem Plattenspieler häufig in Kratzern im Vinyl, daraus resultierenden Übertragungsrumplern und – schlimmer noch für die Parentalgeneration – einer defekten Plattennadel niederschrieben.

Was folgte, war die Generation der Hörspielkassetten. Wer hat nicht bis heute Benjamin Blümchens „Törö!“ oder Bibi Blocksbergs „Hex, Hex!“ im Ohr? Die Bedienbarkeit durch Kinderhände erhöhte sich, Krümel im Rekorder und Bandsalat gehörten zu den Begleiterscheinungen dieses Unterhaltungsmediums. Was folgten, waren CDs, mobile Abspielgeräte mit Lautsprecher oder Kopfhörer und eine enorme Zunahme im Internet abgreifbarer Titeln. Auf die Kinderbeschäftigung via Mattscheibe wollen wir an dieser Stelle gar nicht eingehen.

Doch es winkt die Vereinfachung. Sie nennt sich Toniebox, predigt Entschleunigung, bietet Spielwert und ist schon von aufgeweckten Krabbelkindern zu bedienen. Die Toniebox ist ein grüner, roter oder blauer Kunststoffwürfel, auf den eine Spielfigur gesteckt wird. Und dann geht es los. Denn der Würfel ist ein Abspielgerät, in der Figur steckt eine Audiodatei. Die Datei wird von der Cloud heruntergeladen und bleibt auch offline abspielbereit. Kindgerechte Bedienung hat ihren Preis. So kostet die Toniebox auch nicht weniger als früher der Kassettenrekorder. Und die einzelnen Figuren, pardon Geschichten, Lieder, Sachwissen, gehen auch nicht fast kostenlos über den Ladentisch.

Hier setzt die Stadtbibliothek Donaueschingen an. Sie verleiht jetzt 50 verschiedene Tonies. Die Leihdauer beträgt 14 Tage, pro Leseausweis kann ein Tonie entliehen werden.