von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Kilbig ohne Schützen und Dorffest ohne Hähnchen, das kann man sich in Aasen überhaupt nicht vorstellen“, sagt Ortsvorsteher Horst Hall. Darüber hinaus aber sind die sportlich erfolgreichen Aasener Schützen mit ihrem Stammtisch im schönen Vereinsheim an der Steig, Ausflügen, Festen und kommunikativen Angeboten ein wichtiger Faktor in der Dorfgemeinschaft. Für letzteres sprach Hall in der Generalversammlung den ausdrücklichen Dank der Kommune aus.

Zu den sportlichen Erfolgen gehörte im vergangenen Jahr auch wieder, dass die Aasener Schützen bei den Deutschen Meisterschaften vertreten waren. Auf Kreis- und Bezirksebene wurden vordere Plätze erreicht. Sorgfältig gepflegt wird die Nachwuchsarbeit. Viel Interesse fand auch wieder das Laienturnier in der Kilbigwoche. Größere Investitionen zur Sanierung der Luftgewehranlage führten zu einem kleinen Minus in der Jahresbilanz. Mit 19 Neuzugängen konnte der seit 1928 bestehende Aasener Schützenverein die Mitgliederzahl auf aktuell 234 erhöhen. Etliche Mitglieder wurden jetzt für ihre langjährige Treue zum Verein ausgezeichnet.

Vorstandswahlen und Lob

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurden die beiden Vorsitzenden Markus Romer und Peter Hall, Sportleiter Jan Buchholz, Jugendleiter Alexander Stepanie und Jugendsprecher Philipp Engesser in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren künftig Peter Moosmann, Kerstin Merkle und Martin Märkle, Anna Maria Hall gestaltet die Homepage und die Kasse wird von Siglinde Kromer und Walter Hauger geprüft. Mit einem „weiter so“ dankte Vorsitzender Markus Romer für die gute Zusammenarbeit im Verein, insbesondere sechs Schützen-Frauen, die sich um die Hauswirtschaft im Vereinsheim kümmern, und Kurt Romer, der das Gelände in Ordnung hält.

Neben den zahlreichen sportlichen Terminen laden die Aasener Schützen im neuen Jahr wieder zu gemeinsamen Wanderungen ein, dem Schützenstammtisch, einem Grillfest, in ihre Dorffest-Hütte am ersten Septemberwochenende und zur Kilbig-Laienturnier-Woche und zur Schützen-Kilbig am 18. Oktober.