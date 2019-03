Zigaretten sind, und das ist gut so, bereits aus vielen Bereichen der Gesellschaft verschwunden. Was ehemals noch für Empörung sorgte, ist heute schon Gewohnheit. Das in einem Restaurant geraucht wird, können Sie sich das noch vorstellen? Wirkt doch irgendwie, wie eine völlig überkommene Erinnerung aus der Vergangenheit.

Auch auf vielen Spielplätzen in der Bundesrepublik herrscht mittlerweile Rauchverbot. In einigen Bundesländern wie Bayern, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland gilt bereits ein Rauchverbot auf sämtlichen Spielplätzen. Es haben aber auch Städte und Gemeinden in Bundesländern, in denen es kein striktes Verbot gibt, die Möglichkeit, das Qualmen in Gegenwart von Kindern zu untersagen. Der Deutsche Städtetag unterstützt ein solches Rauchverbot, Heidelberg und Karlsruhe setzen es bereits um.

Vielfach ist dabei auch schon ein Bewusstsein für den Zigaretten-Stummel als Müll zu bemerken. Er wird oftmals nicht achtlos beiseite geschnippst, sondern ordnungsgemäß entsorgt. So etwa auch in der Donaueschinger Herdstraße. Dort hat man vor dem Eingang zu einem größeren Gebäude einen kleinen Metalleimer im Eingangsbereich fixiert. Wer kurz vor das Gebäude tritt, um zu rauchen, kann den resistenten Filter dort entsorgen. Gut, der kleine hingeschmierte Schriftzug "Kippen" ist dabei weniger schön, aber das unscheinbare Eimerchen erfüllt seine Aufgabe. Zudem ist es so hoch, dass man schon direkt hintreten und hineinsehen muss, um den Inhalt zu bemerken. Dass er mal überquillt dürfte eigentlich nicht passieren. Dafür müsste schon ordentlich geraucht werden.

Zudem, und das wird den Ausschlag für das Eimerchen gegeben haben: Der Gehweg ist frei von lästigen Kippenstummeln. Ein Gewinn.