von Andrea Wieland

Ganz auf das eigene Dorf und das komische Potenzial der Schauspieler zugeschnitten war am zweiten Weihnachtsfeiertag das Stück der NeudingerLaientheatergruppe. Gleich zweimal wurde gespielt: am Mittag vor allem für die älteren und jüngeren Gäste, am Abend als Haupt-Aufführung, bei der auch der gemischte Chor des Radsportvereins mitwirkte.

Das Stück Die Gedächtnislücke, welches sich die zehn Schauspieler ausgesucht hatten, passte dabei wie die oft zitierte Faust aufs Auge. Einerseits dadurch, dass die Geschichte mit Details aus Neudingen aufgefüllt werden konnte, und andererseits, indem alle Schauspieler eine Rolle einnehmen konnten, welche ihnen wie auf den Leib geschrieben war.

Hauptdarsteller war Matthias Egle, welcher als Neudingens Ortsvorsteher Ordnung schaffen wollte und für ein zugezogenes Ehepaar Lärmquellen wie die Kirchenglocke, das Gegackere eines preisgekrönten Hahnes oder gleich den ganzen Musikverein abschaffen wollte. Doch unglücklicherweise – oder besser zur Freude des Publikums – verliert der Ortsvorsteher sein Gedächtnis. Dabei verkörperte Egle den sichtlich angeschlagenen Ortsvorsteher so glaubhaft in seiner Unwissenheit, dass die Besucher diese schauspielerische Leistung mit viel Lachen und Applaus belohnten.

Der Bürgermeister (Matthias Egle, Mitte) diskutiert mit Amtsdiener Sepp (Jochen Preis) und Ehefrau (Martina Münzer). Bilder: Andrea Wieland

Witzig und eine Erwähnung wert waren auch die Details. So sorgte das Büro des Ortsvorstehers, welches originalgetreu dem Neudinger Rathaus mit Karte und Mobiliar entspricht, für Wiedererkennungswert.

Jochen Preis, welcher den besten Freund und Amtsdiener Sepp spielte, überzeugte mit ausgefuchsten Ideen und zeigte sein schauspielerisches Talent, indem er eine zwiegespaltene Rolle zwischen bestem Freund des Ortsvorstehers und faulem Amtsdiener, der immer nur auf sein Wohl bedacht ist, verkörperte.

Ein Genuss war das Spiel von Julia Deusch, welche die Tratschtante und Ladenbesitzerin Emma verkörperte. Deusch spielte die leichtgläubige und naive Art der Tratschtante so gut, dass man wahrhaft dachte, man müsse ihr auf die Sprünge helfen.

Auch das auswärtige Ehepaar Silberstein, welches den ganzen Schlamassel durch ihre Beschwerden ins Rollen gebracht hatte, wurde herrlich komisch von Sarina Schäffhauer und Mathias Huber verkörpert. Alleine durch ihr Auftreten mit Pullunder, Designerbrillen und großer Arroganz konnten sich die Besucher die Eigenschaften des Paares aus der Stadt sehr gut vorstellen. Auch Wortwahl und Ausdrucksweise der beiden sowie die resolute Art, welche Sarina Schäffhauer ihrer Rolle verlieh, überzeugten die Besucher.