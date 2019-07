Gute Nachrichten für Familien im spielplatzaffinen Alter: Die Technischen Dienste haben den gut 20 Jahre alten Kinderspielplatz An der Halde durch eine durchaus mehrgenerationenfähige Spielanlage ersetzt. Ein großer Spielturm, Wippe und Schaukel gehören zur Neuausstattung der mit viel Liebe zu Material und Detail umgesetzten Attraktion für die jüngsten Bürger. Übernommen wurde das alte Karrussell, vergrößert und mit einem fest installierten Spielbagger ausgestattet wurde der Sandkasten.

Spielplatzeinweihung Pfohren: Luis schaukelt. | Bild: Wursthorn, Jens

Der neue Platz ist offener einsehbar, die unter den Spielgeräten als Fallschutz ausgelegten Hackschnitzel machen den Bodenbelag heller. Sehr gelungen ist das Gesamtarrangement mit Geländemodellierung, neuen Sitzbänken und viel Grün. „Wir haben viel Naturbezug geschaffen, lobte TD-Leiter Armin Börnert die Umsetzung seiner Mitarbeiter. Ihm habe bei der Planung Spaß gemacht, mal wieder die gärtnerischen Fähigkeiten einzusetzen.

Mit Erfolg. Denn die über einer stufigen Steinabgrenzung stehenden Hecken laden Kinder ein, im eingezäunten Areal die Natur zu entdecken. Bei den neuen Spielgeräten habe man auf hochwertige Materialien geachtet: wie etwa Stahl bei Wippe und Schaukelstangen. Auch die Folgekosten hat Börnert im Auge. Für die Pflege der Anlage ist es wichtig, dass sie vom Radlader befahren werden kann. Apropos Pflege: Bevor Börnert Kindern und Familien „Glückliche Stunden“ wünschte, verwies er auf einen braunen Gesellen im Eingangsbereich: ein kindgroßer Plastikbär nimmt den Müll auf.

Dieser Bär hat es künftig in sich: Müll nämlich. | Bild: Wursthorn, Jens

„Dieses Ergebnis lässt Kinderherzen höher schlagen“, war sich Oberbürgermeister Erik Pauly bei der Einweihung sicher und erlebte die Probe aufs Exempel. Vom benachbarten Kindergarten hatten die Erzieherinnen Nicole Wetzel und Gini Lilie rund zwanzig Kinder zum von Seifenblasen, Apfelschorle und und Brezeln veredelten Minifestakt gebracht.

Die Süßigkeiten zur Einweihung schmecken am besten auf dem Karrussell. | Bild: Wursthorn, Jens

In nur drei Monaten Bauzeit sei ein durchdachtes, attraktives Spieleparadies entstanden. In der Summe von 40 000 Euro stecken die Material- und Personalkosten, eine Instandsetzung des alten Spielplatzes hätte auch bereits 10 000 Euro gekostet.

Pauly erinnerte daran, dass die Stadt auf ein dezentrales Spielplatzkonzept setze. Familien sollten diese Treffpunkte zu Fuß erreichen können. Jedes Jahr leiste sich die Stadt einen neuen Spielplatz. 2018 sei Heidenhofen dran gewesen, jetzt gebe es in Pfohren eine neue Möglichkeit, sich beim Sandeln, Klettern oder Rutschen austoben zu können.

Jonathan testet die neue Rutsche. | Bild: Wursthorn, Jens

Von einem ganz neuen Spielerlebnis sprach Ortsvorsteher Gerhard Feucht. Wichtig sei es für die Familien im Neubaugebiet, dass sie nicht mehr über die Durchfahrtsstraße zum Spielplatz an der Wiesenstraße laufen müssen. Die Spielgeräte seien richtig gut auf die Größe der Kinder ausgerichtet. Der Spielplatz schaffe Eltern zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten, Kinder könnten mit Gleichaltrigen an der frischen Luft spielen. Der neue Spielplatz sei auch mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung ein Zugewinn. Pfohren wird jünger. Der Kindergarten liegt mit 64 Kindern an der Kapazitätsgrenze und von den rund 1600 Pfohrenern sind gut ein Viertel jünger als 16 Jahre alt.