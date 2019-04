Nicht um in die Sonne zu liegen, möchten die Bekcs in die Türkei, sondern um dem jüngsten Familienmitglied eine therapeutische Chance und den Eltern samt den drei 16 bis acht Jahre alten Söhnen einen Erholung vom aufopferungsvollen und entsagungsreichen Familienalltag zu verschaffen.

Eron leidet unter einem Gendefekt. Er ist von Geburt an schwerstbehindert und rund um Uhr auf Betreuung angewiesen. Seine Eltern haben diesen Schicksalsschlag von Anfang an angenommen und fördern ihren achtjährigen Sohn, der die Christy-Brown-Schule in Villingen besucht, wo immer es geht. Das gilt auch für Therapien. Nach Physio- und Reittherapie, Logopädie, Ergotherapie und Cranio-Sacral-Therapie erhoffen sich Aydin und Merita durch eine Delfintherapie in der Nähe von Antalya Fortschritte für ihren Sohn. Die Kosten betragen inklusive Begleitperson 6500 Euro. Dafür braucht die Familie Hilfe.

Nachdem schon mehrere Spendenaktionen in der Region Geld in Familienkasse gespült haben, könnte es wirklich etwas werden mit dem Wunschtermin August. Denn jetzt halfen auch die Kollegen von Ayrin Bekc, der seit vielen Jahren in Donaueschingen bei der Firma Walter Steinbach arbeitet. Die Teilnahme und die Bereitschaft, Geld zu geben, war in der Belegschaft riesengroß. Wie immer aber brauchte es zwei Helfer, die eine Initiative aufs Gleis setzen. Technischer Leiter Thomas Schnurr brachte die Benefizaktion nach der Zeitungslektüre in den Betrieb und warb um Unterstützung. Lohnbuchhalterin Manja Richter übernahm Organisation und Leitung der Aktion und machte sich auf den Weg: In Abstimmung mit den Bereichsleitern klapperte sie Abteilung nach Abteilung ab.

Weil bei Steinbach in drei Schichten gearbeitet wird, brauchte es seine Zeit, bis alle Mitarbeiter erreicht waren. Der Aufwand hat sich gelohnt: 1650 Euro konnte Thomas Schnurr dem überglücklichen Ayrin Bekc übergeben.