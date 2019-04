von Roger Müller

Regen und Wind auf Mallorca, aber Kaiserwetter an Ostern auf der Baar: Wohl dem, der dabei einen solchen tollen Osterhasen hat, wie Jan und Julia Bossert von der gleichnamigen Reitanlage bei den Fohrenhöfen. Da machte auch das Ostereier suchen unter freiem Himmel noch mehr Spaß. Doch die Kinder mussten sich sputen, schließlich schmilzt die Schokolade bei so viel Sonnenschein sehr schnell. Wenigstens ist der riesengroße Osterhase am Eingang von Bosserts ist vor diesem Schicksal gefeilt, er ist nämlich komplett aus Heu gebaut und – das passt zu den Leckereien an Ostern – am Ende eine willkommene Süßigkeit. Denn nach Ostern werden sich die Pferde über ihn hermachen.