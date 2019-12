Donaueschingen vor 5 Stunden

Der Wintereinbruch hat Donaueschingen voll im Griff

Was für ein Anblick beim Blick aus dem Fenster und Tritt vor die Haustüre: Die Stadt Donaueschingen präsentiert sich am Freitagvormittag in ihrem Winterkleid. Was optisch so sehr schmeichelt, bringt aber auch Anstrengungen mit sich: Gefühlt die halbe Einwohnerschaft hat zur Schneeschaufel gegriffen und die Gehsteige geräumt. Wohl dem, zu dessen Fuhrpark eine Schneefräse gehört. Für die Männer der Technischen Dienste begann der Räumdienst morgens um vier Uhr. Bislang wurden einige Auffahrunfälle bekannt, bei denen es zum Glück bei Blechschäden blieb.