von Andrea Wieland

Nachdem Heidrun Suchalla im vergangenen Jahr nach zwölf Jahren das Amt als erste Ansprechpartnerin abgegeben hat, leitet nun Bianca Laubis den 2385 Frauen starken Verein. „Wir haben ein tolles Jahr hinter uns gebracht., freute sich auch die Ehrenvorsitzende Ingrid Hasenfratz. Höhepunkte waren unter anderem die Bezirkswanderung in Nordhalden sowie die Bewirtung der Feldner Mühle, die den Damen sehr am Herzen liegt. Genau deshalb wird die Veranstaltung 2020 bereits zum 17. Mal stattfinden: Am 13. September laden die Damen alle Interessierten zu Kaffee und Kuchen in die Feldner Mühle in Villingen ein.

Personal-Ziel verfehlt

Im neuen Vereinsjahr wird zum ersten Mal eine Vorstandschaftspraktikantin das Team rund um Bianca Laubis unterstützen. Eigentlich beabsichtigten die Damen, mindestens ein bis zwei neue Beisitzerinnen ins Gremium zu holen, waren damit aber nicht erfolgreich. Jedoch erklärte sich Martina Meier dazu bereit, in den Vorstand hineinzuschnuppern, bevor sie sich 2021 eventuell aufstellen lässt.

„Völlig in Ordnung“

„Die Vorstandsarbeit beim Landfrauen Bezirk Donaueschingen bringt persönlich sehr viel. Ich habe im vergangenen Jahr sehr viel gelernt. Wir entscheiden hier im Team, was wir machen wollen und was nicht. Wir sagen nicht zu allem ja, sondern sagen auch mal nein. Wir sind alle Landfrauen mit Herzen. Wir sind voll dabei und wenn auch mal eine von uns Vorstandsdamen keine Zeit hat, ist dies völlig in Ordnung“, sagte Bianca Laubis.

Eine weitere Änderung hat die neue Schriftführerin Anja Fleig ins Leben gerufen: Die Damen wollen ab sofort ein bisschen mehr papierlos arbeiten. In der Versammlung wurden nochmals E-Mail-Adressen mit den Schriftführerinnen ausgetauscht. Und es wurde gefragt, ob jemand zukünftig weiterhin gerne via Post von Terminen erfahren möchte. Anja Fleig: „Uns geht es dabei darum, einerseits Papier und Porto zu sparen, andererseits macht es aber auch die Arbeit der Schriftführerinnen leichter, da sie die Mails einfacher an ihre Vereinsmitglieder weiterleiten können.“