von Roger Müller

Ab sofort ist der Turnverein (TV) Donaueschingen um eine Abteilung reicher. Zum 1. Januar 2020 wird sich die Herzsportgruppe dem Verein angliedern, für die Patienten der Region ändert sich dadurch jedoch nichts. Nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft (AG) Herzsportgruppe Donaueschingen hat sich die AG überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Allerdings wäre das mit einem äußerst hohen Verwaltungsaufwand verbunden gewesen. Deshalb kam man auf die Idee, sich dem TV Donaueschingen anzuschließen und dessen vorhandene Strukturen zu nutzen. Nach Gesprächen folgt nun zum 1. Januar 2020 die Angliederung an den TV Donaueschingen.

Nur mit Rezept

Vorsitzende Marina Heine war von der Idee gleich angetan, und so wird die Herzsportgruppe nun in den TV integriert. „Wir freuen uns über die Bereicherung unseres Angebots, und dass sich für die Herzsportpatienten nichts ändert“, so die Vorsitzende. Die Herzsportgruppe ist kein Angebot für die Allgemeinheit, vielmehr werden Teilnehmer mit Rezept dorthin überwiesen. „Dadurch bleiben die Rezepte in der Region. Und nach dieser Rehamaßnahme haben die Patienten dann auch die Möglichkeit, eines der vielen anderen Angebote des TV zu nutzen. Es ist dies eine weitere Qualifizierung des Vereins im Gesundheitsbereich und eine Stärkung der Region in Sachen Rehasport“, ist sich Marina Heide sicher.

Individuelles Sportprogramm

Die Patienten werden zudem keine Mitglieder des TVD, vielmehr kümmert sich der TV um die Abwicklung und den administrativen Aufwand. Die Alternative wäre gewesen, die Arbeitsgemeinschaft der Herzsportgruppe au zulösen. Unter Anleitung speziell geschulter Übungsleiter und dem Herzgruppenarzt werden in der Reha-Klinik Sonnhalde mittwochs zwei Übungsgruppen betreut. Freitags gibt es eine Trainingsgruppe, ebenfalls in der Reha-Klinik. Ein individuell ausgerichtetes Sport- und Bewegungsprogramm wird angeboten, zudem spielen die Bereiche Krankheitsbewältigung, Stress und Entspannung, Umgang mit Risikofaktoren und Beratungen für Alltag, Freizeit und Lebensstil eine wichtige Rolle.