Was hat der Stadtseniorenrat in den vergangenen zwei Jahren alles bewegt? Antwort auf diese Frage gab der Vorsitzende Peter Leutze jetzt bei der Jahreshauptversammlung im Altenheim St. Michael. Schwerpunkt der Arbeit bildeten 20 Halbtagesfahrten mit insgesamt 990 Teilnehmern in die nähere Region mit Einkehr, drei Ganztagesfahrten mit Treffen der Senioren der Partnerstadt Saverne und zwei Vorträge zu relevanten Themen des Alters.

Viel los bei Weihnachtsfeier

Im Jahre 2018 fand erstmals eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit großer Resonanz der Senioren in St. Michael statt. In einem Gespräch mit OB Erik Pauly, konnte der Vorsitzende unter anderem das Thema Stadtbus und den fehlenden Aufzug im Rathaus I thematisieren. Großen Anklang finden auch die vom Stadtseniorenrat initiierten IT/PC- Kurse im Mehrgenerationenhaus.

Abschied vom Vize-Chef

Nach dem Kassenbericht wurde gewählt. Gewählt wurden Peter Leutze zum Vorsitzenden, Peter Rögele zum Stellvertreter, Dieter Münzer als Schriftführer, Anita Zirnig als Schatzmeister, Laura Buß als Pressewart und Manfred Kemter als Beisitzer. Hubert Romer ist als Vertreter der Stadt automatisch Teil des Vorstandsteams. Nach den Wahlen wurde Hans Kech, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung stand und seit dem Jahr 2002 dem Vorstand des Stadtseniorenrates angehörte, mit einem Präsent und großem Applaus der Mitglieder aus dem Gremium verabschiedet.