von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Der Aufstieg von der Kreisliga B in die Bezirksliga, steigende Mitgliederzahlen, solide Finanzen, ein üppiges Breitensportangebot und interessante Perspektiven zum Ausbau der Sportanlage: In der Mitgliederversammlung des SV Aasen konnte das Vorstandsduo Rainer Hall und Werner Merkle eine hervorragenden Weiterentwicklung des Vereins vorstellen. Die einzige Sorge besteht darin, ob die erste Mannschaft in der sich absehbar verändernden Gemengelage in der Bezirksliga ihren Platz dort verteidigen kann.

Unabhängig davon kommt das breite sportliche Angebot in der Ortschaft und darüber hinaus jedenfalls bestens an. Das belegen die Verantwortlichen für die erste und zweite Mannschaft, den Jugendfußball von der A-Jugend bis zu den Bambinis, vom Team der Alten Herren sowie für den Bereich Freizeitsport mit Eltern-Kind-Turnen, mehreren Kinderturn-Gruppen, AH- und Frauen-Fitnessgruppe, Männergymnastik und Badminton-Gruppe.

„Ein lebendiger interessanter Verein“, lobte Trainer Axel Schweitzer und fügte hinzu: „Vielleicht etwas zu schnell aufgestiegen.“ Trotzdem kommt von ihm die Ermunterung, „sich weiter zu verbessern und zu steigern“.

Möglich ist diese umfangreiche und erfolgreiche Vereinsarbeit nur mit dem Einsatz vieler Engagierter unter inzwischen auf 703 angestiegenen Mitgliedern, betonte Vorsitzender Hall ausdrücklich und dankte für so viel Einsatz für den Verein.

Problemlos ging dann nicht nur die Entlastung der Vorstandschaft über die Bühne. „Was will man sagen bei so viel Erfolg des SV Aasen, der das Leben im Dorf aktiviert und belebt“, so Ortsvorsteher Horst Hall. Auch für die anstehenden Vorstandswahlen war alles in trockenen Tüchern. Der bisherige Vorstand wurde bestätigt. Lediglich Schriftführer Thomas Heide gibt sein Amt an Michael Wentz weiter und Ulrike Neugart übernimmt die Abteilungsleitung Kinderturnen. Nach zehn engagierten Jahren steigen Stefan Maus und Lothar Mayer aus dem Jugendleitungsteam aus, das künftig Gerd Sieger, Matthias von Grafenstein und Bernd Maier stellen.

Noch für dieses Jahr gab die Versammlung für zwei große Projekte der Vorstandschaft einstimmig grünes Licht: Die Umrüstung der Flutlichtanlage auf allen drei Spielplätzen auf LED-Technik. Das ist umweltfreundlich und bringt eine Stromeinsparung von etwa 68 Prozent. Die Gesamtkosten von 93 050 Euro sind bei einer Eigenleistung von 26 967 Euro und mit Zuschüssen von Stadt und Sportbund finanzierbar.

Mit Gewinnen aus der ersten, vor zehn Jahren installierten Photovoltaikanlage soll jetzt für rund 10 000 Euro eine zweite PV-Anlage auf dem SV-Dach installiert werden. Darüber hinaus werden auch schon Überlegungen in Richtung Speichertechnik für weitere 10 000 Euro angestellt.