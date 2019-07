von Claudia Hoffmann und Guy Simon

Strahlende Gesichter in der Neuen Tonhalle am Montagabend: Vereine und erstmals auch Hilfsorganisationen freuen sich über einen Geldsegen in Höhe von 100 000 Euro. Mit dem Preisgeld wurden vielfältige Projekte ausgezeichnet. Der Vereinswettbewerb wird vom SÜDKURIER-Medienhaus und der Sparkasse Schwarzwald-Baar veranstaltet. 174 Vereine und 21 Hilforganisationen haben teilgenommen, insgesamt 40 Preise in verschiedenen Kategorien sind jetzt verteilt worden. „Wir geben so den Vereinen die Wertschätzung, die ihnen auch gebührt“, so SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz. Gerade in Zeiten, in denen die Vereinsarbeit nicht unbedingt einfacher geworden sei. Bereits seit zehn Jahren gibt es den Vereinswettbewerb mittlerweile.

Großer Gewinner

Der große Gewinner des Vereinswettbewerbs kommt aus Donauschingen: Der Schellenberg-Sportclub (SSC), der mit 23 Mannschaften die größte Jugendabteilung im Schwarzwald-Baar-Kreis hat, landet auf Platz 1 der Leserabstimmung und erhält dafür 10 000 Euro. Weitere 1000 Euro gibt es noch beim Social Media-Preis. „Wir nutzen den historischen Fußballplatz im Schlosspark, nur leider ist auch der Untergrund historisch“, erklärte Vorsitzender Kai Sauser.

Der Platz müsse gerichtet werden. Der Verein kann ihn gut gebrauchen bei der großen Anzahl an Jugendmannschaften. Wie überhaupt so viele zusammenkommen? „Wir bieten viel und machen eine gute Jugendarbeit“, so Sauser. Bei dem Projekt handle es sich um ein echtes Vorzeigeprojekt, so Donaueschingens Bürgermeister Severin Graf: „Das ist echtes Bürgerengagement eines Vereins.“

Der TV 1864 Donaueschingen will das Anton Mall Jugendheim, ein ehemaliger Bauernhof, sanieren. Da kommen die 3000 Euro, die es bei der Leserabstimmung gibt, gerade recht. Die Sanierung wird wegen Brandschutzauflagen teuer und aufwändig. | Bild: Steller, Jessica

Geld für Anton Mall-Jugendheim

Über 3000 Euro und Platz 6 beim Leserwettbewerb kann sich der Turnverein Donaueschingen freuen. Die Mitglieder wollen das Anton Mall-Jugendheim sanieren, das ist ein ehemaliger Bauernhof. Aufgrund neuer Brandschutzvorgaben muss das Gebäude aufwändig saniert werden. Bei den Jurypreisen konnte der Angelsportverein Unterbaldingen mit seinem Projekt „Fischkinderstube“ überzeugen und erhält 5000 Euro, weitere 1000 Euro gibt es bei für den neunten Platz bei der Leserabstimmung. Die Rettungshundestaffel Donaueschingen bekommt 1000 Euro (Jurypreis) für die Anschaffung neuer Kommunikationstechnik und die Jugendfeuerwehr Achdorf freut sich ebenfalls über 1000 Euro (Jurypreis), mit denen neue Ausbildungsmaterialkisten angeschafft werden sollen.

Der Angelsportverein Unterbaldingen bekommt insgesamt 6000 Euro beim Jurypreis und der Leserabstimmung. Mit den Mitgliedern freuen sich Sparkassenchef Arend Gruben (rechts) und sein Vorstandskollege Florian Klausmann (links). | Bild: Sprich, Roland

Verschiedene Preiskategorien

Die Preisvergabe beim Wettbewerb erfolgte über verschiedene Instanzen: Eine Jury, bestehend aus Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben, und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz vergab dabei die Preise. Außerdem stimmten die Leser in den Kategorien Vereine und Hilfsorganisationen über ihre Favoriten unter den eingereichten Projekten ab. Sechs Projekte erhielten einen Social Media-Preis, der ausschließlich digital ausgelobt worden ist.

Rahmenprogramm

Die musikalische Umrahmung hatte der Musikverein Unterbaldingen übernommen, der großer Gewinner beim Vereinswettbewerb 2017 war. Außerdem tanzte die Tanzgruppe M & Double U des TV Villingen unter der Leitung von Karin Krieg.

Der Musikverein Unterbaldingen übernimmt die musikalische Umrahmung. Er war der große Gewinner beim Wettbewerb 2017. | Bild: Sprich, Roland