Mit der Ankündigung, Pfingsten 2019 einen Lauf von der Breg- und Brigachquelle bis zur Donaumündung zu veranstalten, haben die Sportler vom Lauftreff Pfohren eine große Resonanz ausgelöst. Politiker, Privatpersonen und andere Vereine haben ihre Hilfe angekündigt. An der Spitze der Unterstützer steht Landrat Sven Hinterseh, der selbst Läufer ist, die Idee ausgezeichnet findet und seine Hilfe signalisiert hat. Unterdessen planen die Mitglieder vom Lauftreff Pfohren noch in diesem Jahr eine kleinere aber doch spektakuläre Generalprobe.

Am Wochenende 13./14. Oktober möchten die Donauläufer den Bodensee umrunden. "Wir starten in Stein am Rhein und laufen zunächst in Richtung Kreuzlingen", sagt Thomas Schneider, Organisator und stellvertretender Vorsitzender des Lauftreffs Pfohren. Die rund 290 Kilometer werden in 30 Etappen gelaufen. Diese werden jeweils paarweise von Teilnehmern des Donaulaufes absolviert. Die Streckenführung erfolgt auf dem Bodensee-Radweg.

Neben den vielfältigen und begleitenden Informationen auf der eigens geschaffenen Internetplattform "www.donaulauf.eu", existiert seit Ende Juli ein Flyer mit allen wichtigen Informationen zu der Idee. Diese Flyer soll jetzt in größerem Maße ausgelegt werden, um weiteres Interesse, vor allem bei potenziellen Sponsoren zu wecken. Schließlich findet der Donaulauf 2019 nicht aus Jux und Tollerei statt. Er hat einen interessanten Hintergrund. Die 291 Einzeletappen der 3145 Kilometer langen Strecke werden Sponsoren zum Kauf angeboten, um möglichst viel Geld für ein karitatives Projekt zu sammeln. Die Athleten von der Baar wollen so viel Geld wie nur möglich für die Herzenssache, der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank, sammeln.

"Wir sind noch ganz am Anfang. Der nächste Schritt wird es sein, Arbeitsgruppen zu bilden, um alle nur denkbaren Bereiche abzudecken", sagt Schneider. Diese Arbeitsgruppen werden sich mit Übernachtungsmöglichkeiten, den zu durchlaufenden Ländern, sicherheitsrelevanten Fragen und Begleitmöglichkeiten beschäftigen. Alle zehn Länder, durch die die Donau fließt, werden auch von den Läufern passiert. Am 7. Juni 2019 gehet es zeitgleich an den Quellen von Breg und Brigach los. Nach der Vereinigung der Gruppen in Donaueschingen wird durchgehend bis zum 19. Juni gelaufen. Dann soll die Mündung der Donau erreicht sein. Nonstopp sind Läufer auf der Strecke, während andere regenerieren und sich für die nächste Etappe fit halten.

"Erfreulicherweise gibt es zwischenzeitlich sogar schon externe Anfragen. So haben sich freiwillige Begleiter gemeldet. Ebenso ein Physiotherapeut, der zwischenzeitlich kostenlos für die nötige Fitness sorgen will. Auch Radbegleiter meldeten Interesse an. Landrat Hinterseh, selbst bei vielen Laufereignissen wie dem Denzer-Cup als Privatperson am Start, signalisierte Unterstützung. Schließlich bietet sich für den Schwarzwald-Baar-Kreis als selbst ernanntes Quellenland, eine ausgezeichnete Vermarktung.

Die Vermarktung ist auch das Stichwort, dem sich die Mitglieder des LT Pfohren jetzt verstärkt widmen wollen. Bisher werden nur drei der 291 Einzeletappen mit Sponsoren abgedeckt. Eine Etappe zwischen Donaueschingen und Neudingen sowie zwei Etappen kurz vor dem Finale in Rumänien. Verstärkt werden sich die Läufer, Mitglieder und Funktionäre jetzt an Unternehmen und Institutionen wenden, um viele Etappen zu verkaufen und damit den Gewinn für die Herzensache in die Höhe zu treiben. "Das ist bei der Aktion das wichtigste Ziel. Wir wollen ein volles Spendenkonto haben", ergänzt Thomas Schneider. Die Teilabschnitte werden ab 100 Euro angeboten. Top-Etappen, wie in Wien, Bratislava, Budapest oder die Schlussetappe, sind ab 500 Euro zu bekommen.

Bis Mitte August soll zunächst einmal die Planung für den Neckar-Lauf vorangetrieben werden. Dieser Lauf dient einzig und allein dem Training. Die Streckenlänge entspricht nur etwas mehr als zehn Prozent der Länge bis zur Donaumündung. Und doch ist es für die Pfohrener ein geeigneter Lauf, um nicht nur Kondition oder Wechselmodalitäten zu üben und Erfahrungen zu sammeln. Da geht es ausschließlich durch Baden-Württemberg. Ab Pfingsten 2019 durch zehn Länder.

Die Teilnehmer: Am großen Donaulauf 2019 des Lauftreffs Pfohren nehmen nach aktuellem Stand teil: Adolf Eckert, Alexander Grigo, Andrea Schneider, Andreas Bischof, Frank Götze, Herbert Grieshaber, Julia Czernawski, Janosz Schneider (Betreuer), Julia Schacherer, Klaus Herrmann, Lars Schweiger, Lars Winheller, Lilia Pfeif, Marc Schneider, Melanie Mahler, Peter Adis, Rainer Sprich, Sven Graf, Therese Hackenbeck, Thomas Lehmann, Thomas Schneider und Werner Müller. (daz)

