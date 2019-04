von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Für die junge Lust am Singen gibt es in der katholischen Pfarrgemeinde Donaueschingen ein neues Angebot. Und dabei nicht genug: Regina Berner möchte bei der Freude am Gesang auch Teenager ansprechen. Sie möchte für die Altersgruppe der Zwölf- bis 20-Jährigen einen Chor gründen und daraus ein Ensemble entwickeln.

Wer gerne singt, das Atmen, die Töne, den Körper und seine eigene Stimme entdecken möchte, der ist im Kinderchor der Pfarrgemeinde "genau richtig". So lädt Regina Berner Kinder zwischen fünf und zehn Jahren bereits jetzt zum Mitsingen im Kinderchor ein. Seit einiger Zeit leitet die Opernsängerin den Kinderchor, der in drei Gruppen von Singen über Tanzen, Konzentrations- und Geschicklichkeitsübungen und Atemtechnik altersgemäße Chorarbeit bietet.

Darüber hinaus sind die vor allem für die Buben und Mädchen von der bühnenerfahrenen Chorleiterin spielerisch gestalteten Kinderchorproben ein ganz besonderes Erlebnislernen. Die Jüngsten üben mit viel Spaß das Lesen der Texte, die Größeren lernen Notenlesen. Und dann kommt es natürlich auch auf das genaue Hören und Nachsingen an. Im Ergebnis ergibt sich eine altersgemäße Bildungsarbeit, die offensichtlich auch von den jungen Müttern, die im Hintergrund zuhören, geschätzt wird.

Die Kinderchorproben finden jeweils donnerstags im Mariensaal statt. 17 bis 17.45 Uhr versammeln sich die Kinder ab fünf Jahren, von 17.45 bis 18.15 Uhr sind die Neun- und Zehnjährigen dran und von 18.15 bis 19 Uhr die Vorschulkinder im Alter zwischen fünf und sechs Jahren. Einfach mal schnuppern wie das so geht im Kinderchor, das können interessierte Buben und Mädchen donnerstags ab 17.45 Uhr. Darüber hinaus möchte Regina Berner eben auch Teenager fürs Singen begeistern.

Der nächste Auftritt des Kinderchors findet in der Vorabendmesse am Samstag, 13. April, 18 Uhr, in St. Marien statt. Infos zum Kinderchor gibt es bei Regina Berner unter der Telefonnummer 0 74 25/82 64, per E-Mail an berner@kath-donaueschingen.de und unter www.regina-berner.de.