Zwei grüne Haken hat Angela Nisch schon gemacht. Doch die Aufbauphase für einen Citymanager hat noch mehr Punkte. Nun hat die ehemalige Citymanagerin von Nagold, die mittlerweile Kommunen bei der Installation einer entsprechenden Stelle berät, auch den offiziellen Auftrag für die Stadt bekommen.

Nachdem die Stadt schon eine paritätische Finanzierung in Höhe von 40 000 Euro pro Jahr ihrerseits zugesagt hat, ist sich auch der Gewerbeverein sicher, die nötigen Ressourcen für das Projekt zu haben. In der ersten Phase soll Nisch bis zu drei Tage in der Woche an dem Projekt arbeiten und die Stadt und den Gewerbeverein bei den ersten Schritten beraten.

Schon jetzt werden hohe Erwartungen in den Citymanager gesetzt

Denn es muss nicht nur eine Person gefunden werden, die dann die Position des Citymanagers übernimmt. Das ganze Projekt muss auch mit Leben gefüllt werden. Schließlich sind mit dem Citymanager, der auch als Vermittler zwischen Stadtverwaltung und Gewerbeverein gesehen wird, schon jetzt hohe Erwartungen damit verbunden.

Hauptziel ist eine attraktive Innenstadt und ein funktionierender Handel, wodurch auch mehr Menschen angelockt werden sollen. Doch was verstehen die einzelnen Parteien darunter? Damit auch alle wirklich vom Gleichen sprechen, muss dazu noch ein gemeinsames Innenstadtverständnis erarbeitet werden.

Schwächen und Stärken müssen analysiert werden

Bevor es jedoch an die Strategie und das Konzept geht, steht allerdings erst einmal die Grundlagenanalyse: Wo liegen die Stärken und die Schwächen? Und welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus. Es sollen auch bereits vorhandene Konzepte, wie beispielsweise das Tourismuskonzept berücksichtigt werden. Wichtig in diesem Zusammenhang auch eine Image- und Standortanalyse im Bezug auf Wettbewerbsstädte.

Erst dann kommt das, worauf die Beteiligten hoffen: Ein Konzept mit konkreten Maßnahmen, an dessen Erarbeitung die Verantwortlichen miteinbezogen werden sollen.