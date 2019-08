Vier Meistertitel, drei Aufsteiger und die erste Mannschaft in der Verbandsliga: Das ist alles andere als ein Zufall und auch keine Eintagesfliege. Der Erfolg hat viele Väter und vor allem wurden das Fundament schon vor Langem gelegt. Einst musste die DJK Donaueschingen bei Vergleichen mit anderen Vereinen immer zurückstecken, beispielsweise mit dem FV Donaueschingen.

Ungeschlagen absolvierten die E1- und E3-Junioren der DJK Donaueschingen in ihren Staffeln die Frühjahrsrunde, während die E2 auf dem zweiten Platz landete. Unser Bild zeigt die drei E-Jugendteams mit den Trainern Alexander Maier (links) sowie Oliver Rösch und Christopher Allaut (von rechts) in den Meistertrikots. | Bild: Georg Wild

Die Zeiten sind längst vorbei. Mit rund 700 Mitgliedern ist der Verein nicht nur zu einer festen Größe gewachsen, sondern hat sich auch zu einer richtigen Familie entwickelt. „Die Alten leben das vor und sie sind da und integrieren uns“, sagt Michael Jäckle. Er kam über seine kickenden Kinder zur DJK, fühlte sich wohl in der DJK-Familie und ist mittlerweile Jugendleiter.

Donaueschingen Die DJK Donaueschingen feiert eine erfolgreiche Fußballsaison Das könnte Sie auch interessieren

„Franz Wild hat uns damals herangezogen und daraus ist etwas gewachsen“, blickt der Spielausschussvorsitzende Thomas Wild zurück auf die 1970er Jahre. Und ganz viele derer, die damals in der DJK kickten, sind heute noch in irgendeiner Form aktiv, haben Ämter übernommen, engagieren sich und oft steht der Nachwuchs auch gleich auf dem Platz.

Die A-Junioren der SG Donaueschingen wurde am vorletzten Spieltag der Saison 2018/19 Meister der Bezirksliga Schwarzwald und kehren nach einem Jahr in die Landesliga zurück, In den bisher 21 Partien ging die Spielgemeinschaft der drei Vereine DJK Donaueschingen, FC Bräunlingen und FC Hüfingen bei nur einer Niederlage in Tennenbronn und dem hervorragenden Torverhältnis von 102:18 20mal als Sieger vom Platz. Kein einziges Spiel endete unentschieden. Unser Bild zeigt den frischgebackenen Meister mit Trainer Stefan Ehrich (rechts) und Co-Trainer Timo Schneckenburger (links). | Bild: Georg Wild

Wenn der Unterbau stimmt, dann ist es auch möglich, dass viele Eigengewächse bei den Aktiven auf dem Platz stehen. „70 bis 80 Prozent sind Eigengewächse“, sagt Jugendleiter Michael Jäckle und Thomas Wild fügt hinzu: „Und der Rest ist über Freunde gekommen.“ Und nicht jeder, der gut Fußball spielt, hat automatische eine Chance bei der DJK: „Gut kicken, das ist nicht genug, es muss menschlich stimmen. Wenn das nicht passt, hat man keine Chance bei uns“, erklärt Wild. Sozialkompetenz wird bei den Allmendshofener Fußballern groß geschrieben.

Die DJK feiert ihren Meistertitel ausgelassen. | Bild: Ferdinand Harich

Doch die DJK gibt auch etwas zurück. Beispielsweise geht es nicht nur um die Leistung, sondern auch um den Teamgeist. „Wir haben Spieler, die sind zu uns gekommen und kannten bis dahin nur Leistung“, so Wild. Bei der DJK hätten sie etwas ganz anderes kennengelernt und sich sofort wohlgefühlt.

Spieler wissen wo ihre Heimat ist und dass sie zurückkommen können

Und auch wenn die Spieler dann einmal gehen, wissen sie laut Jäckle auch, „wo ihre Heimat ist.“ Und dass sie jederzeit wieder zurückkommen können. Natürlich freut man sich aber auch, wenn sie sportlichen Erfolg haben, wie beispielsweise das DJK-Gewächs Johannes Fritschi, der vor einem Jahr mit der U 19-Mannschaft des SC Freiburg Pokalsieger wurde. „Da sind wir richtig stolz drauf“, sagt Jäckle.

Donaueschingen Donaueschingen. Ein Frühlingsmärchen: Erste DJK-Herrenmannschaft feiert den Meistertitel in der Landesliga Das könnte Sie auch interessieren

Von vorneherein würden die Regeln kommuniziert und dann könnte sich jeder überlegen, ob das für ihn passt. Das Training hat Priorität, wer nicht, da ist kickt nicht. Ebenso die mindestens zehn Stunden Arbeitseinsatz pro Saison. Da gibt es auch keine Ausnahmen, da wird nicht diskutiert. Beim Fest der Pferde am Wochenende war die DJK beispielsweise mit 150 Mann im Einsatz und hat für die Bewirtung gesorgt. „So etwas kann eigentlich nur die DJK stemmen“, erklärt Jäckle.

Die Siegreiche Mannschaft von der DJK Donaueschingen feiert den Meistertitel. | Bild: Fischer, Eugen

Und dass sie mehr als Fußball spielen können, hat die DJK beispielsweise beim Pokal-Halbfinale gegen Rielasingen-Arlen gezeigt. Mit 1600 Zuschauern wurde gerechnet, 1800 waren es letztendlich. Und trotzdem gab es kaum Schlangen beim Eintritt zahlen und auch auf die Stadionwurst mussten die Besucher nicht lange warten. „Wir hatten eine Jobliste und unheimlich viele Leute“, blickt Wild zurück. Fünf Kassen allein gab es und alles war generalstabsmäßig geplant. „Wir haben von jeder Alters- und Berufgruppe Vereinsmitglieder“, erklärt Jäckle. Handwerker, Unternehmer, Renter – jeder bringe seine Stärken ein. Beispielsweise die Alten Herren, die mit 118 Mitgliedern größer sind, als manch anderer Verein.

Donaueschingen Stolz und Freude über das neue Vereinsheim: DJK-Großprojekt findet mit Feier seinen Abschluss Das könnte Sie auch interessieren

„Was wirklich groß ist, ist unser Wir-Gefühl“, sagt Walter Fürderer. Doch eines ist auch klar. Bei 150 aktiven Spielern und noch einmal 200 Jugendspieler braucht es auch eine ganze Menge organisatorischem Aufwand. „Einer alleine schafft das nicht mehr“, erklärt Fürderer. Deshalb hat sich der Verein in den vergangenen Jahren auch breiter aufgestellt. Ein entsprechender Unterbau wurde geschaffen und auch der Jugendbereich neu organisiert. Die Verantwortung und die Arbeit auf viele Schultern verteilt. Allein 26 Personen umfasst der Vorstand des Vereins – darunter auch aktive Spieler, die schon jetzt einen Posten übernommen haben.

Breiter aufstellen kann man sich auch mit Spielgemeinschaften

„So wird der Verein entlastet“, sagt Michael Jäckle und Walter Fürderer, Abteilungsleiter Fußball, fügt hinzu: „Wir hatten keinen Notstand, aber wir sind auch nicht das Maß aller Dinge.“ Bräunlingen habe gefragt und dann sei noch Hüfingen dazugekommen. Und so gibt es erstmals eine Spielgemeinschaft, die das ganze Städtedreieck vereint.

Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen Die drei Fußball-Größen im Städtedreieck fördern gezielt ihre Jugend Das könnte Sie auch interessieren

„Das ist ein zukunftsorientiertes Projekt. Wer weiß, wie es in vier bis fünf Jahren aussieht“, sagt der Jugendleiter. Und durch die Spielgemeinschaft könnte man dem Nachwuchs auch mehr bieten. Da geht es nicht nur auf die acht bis neun Sportplätze, die so zum Training zur Verfügung stehen. Sondern auch im sportliche Bereich die unterschiedlichen Ligen. „So haben wir für jeden Leistungstyp eine Mannschaft“, sagt Jäckle.

Erfolgreiche Kicker spielen schon lange zusammen

Und wie wichtig eine gute Jugendarbeit ist, zeigt die Verbandsliga-Mannschaft. Ein Großteil der Spieler hat gemeinsam bei der DJK angefangen, stand schon in der Jugend gemeinsam auf den Platz und ist zusammen groß geworden und wurde schon in der Jugend zusanmen Meister.

Donaueschingen Ein erster Startschuss ist gefallen: Neubau der DJK Donaueschingen hat Betrieb aufgenommen Das könnte Sie auch interessieren

„2005 haben wir voll auf diese Jungs gesetzt, weil wir sie gekannt und weil wir ihnen vertraut haben“, sagt Wild. So mancher hat den Kopf geschüttelt und vermutet, dass sie es nicht schaffen werden. Doch fremde Spieler einkaufen, das kam für die Verantwortlichen nicht in Frage. Doch sie haben es geschafft, sogar bis in die Verbandsliga.