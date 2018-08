von SK

Zuletzt war der aus Herrenberg stammende Forstmann Leiter der unteren Forstbehörde im Landkreis Tuttlingen. Seit 1994 ist Frieder Dinkelaker laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes im Landesdienst und hat in den ersten Jahren als wissenschaftlicher Assistent an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, als Forsttaxator bei der Forstdirektion Freiburg und als Waldbaureferent am Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Erfahrungen gesammelt.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in Zeiten der Forstneuorganisation vom Land Baden-Württemberg einen Forstamtsleiter gestellt bekommen, der viel Erfahrung mitbringt und örtlich bestens vertraut ist“, so Landrat Sven Hinterseh bei der Übergabe der förmlichen Bestellung zum Leiter der Forstbehörde.

Auf den neuen Leiter der unteren Forstbehörde warten zahlreiche Aufgaben. Denn diese ist für 53 Mitarbeiter und eine Waldfläche von rund 39 000 Hektar der 18 Kommunen im Landkreis- ohne VS und Unterkirnach – zahlreiche Privatwaldbesitzer und derzeit noch für den Staatswald verantwortlich.

