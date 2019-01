Generationen von Donaueschingern haben auf der Minigolf-Anlage beim Parkrestaurant bereits ihren Golfschläger geschwungen, um den kleine Ball durch Labyrinthe und über Schikanen zu bekommen. Dass das auch weiterhin so bleibt, daran arbeitet Pächter Güney Birdüzer.

Donaueschingen Der Charakter des Minigolfplatzes soll bei einer Sanierung erhalten bleiben

Eine städtische Einrichtung

Die Anlage ist eine städtische Einrichtung, die an Birdüzer verpachtet wird. Die Zustimmung des Gemeinderates vorausgesetzt, soll sie dieses Jahr wieder auf Vordermann gebracht werden. dabei geht es vor allem darum, Risse, Fehlstellen und Frostschäden auszubessern und im Anschluss daran, die Beschichtung der einzelnen Bahnen zu erneuern. 18 Bahnen sind es, die eine Sanierung dringend nötig haben. Birdüzer ist dabei mit im Boot und will einen Teil der Kosten über Sponsoren und Spenden finanzieren. "Es gibt schon einige, die mir gesagt haben, dass sie das Projekt unterstützen würden", erklärt Birdüzer. Darunter nicht nur Unternehmen und Betriebe, sondern auch Privatleute. Das erklärt sich der Pächter in der rund 40 Jahre andauernden Geschichte der Anlage: "Viele kennen das."

Bereits eine Bahn gerichtet

Eine Bahn habe man bereits saniert, um zu schauen, wie sie nach dem Winter dastehe und die Witterung vertragen habe: "Uns ist wichtig, dass der Charakter der Anlage behalten wird. Wir wollen hier keine hochtechnisierte Vergnügungsanlage. Ein Kind kann hier schon mal über die Bahn flitzen. Das ist einzigartig", so Birdüzer. Ein aufgemotztes Angebot wäre für das Freizeitvergnügen vieler Familien auch schlicht zu teuer.

Für die Donaueschinger hat die kleine Anlage Kultstatus. Wo sie gestern noch selbst als Kinder unterwegs waren, haben sie heute ihre eigenen mit dabei.

Für die Sanierung der Minigolfanlage ist Betreiber Güney Birdüzer noch auf der Suche nach weiteren Sponsoren. Wer das Anliegen unterstützen möchte, kann sich per Telefon an Birdüzer wenden, unter 0172/7430918. Der Platz im Brigachweg ist Teil der Freizeitanlage, zu der auch das Freibad gehört. Geöffnet ist bei schönem Wetter ab 13 Uhr, an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien ab 11 Uhr.