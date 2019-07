von Roger Müller

n einer Feierstunde mit der Belegschaft im Werk wurde Reinhard Stolz, Geschäftsführer und Mitbegründer der Stolz & Seng GmbH, in den Ruhestand verabschiedet. Sein Partner Christian Seng ist nun alleiniger Geschäftsführer, dennoch bleibt Stolz Mitgesellschafter und Berater.

Fasziniert von Spritzgussteilen

„Aasen verliert einen Vorzeigeunternehmer“, brachte es Ortsvorsteher Horst Hall auf den Punkt. Reinhard Stolz begeisterte sich für Spritzgussteile. „Es hat mich schon immer fasziniert, wie aus Granulat Teile werden, und Maschinen dabei Tag und Nacht laufen können“, so Reinhard Stolz.

Engagement für Gewerbegebiet

Angefangen hat Reinhard Stolz 1992 in einer einfachen Garage, in der er sich die erste Spritzgussmaschine stellte. Davor widmete er sich Konstruktionszeichnungen für Werkzeugformen. Es kamen weitere Maschinen hinzu, schnell wurde der Platz einfach zu eng. Zudem produzierten die Maschinen auch nachts, und das in direkter Nachbarschaft zu Wohnhäuser. Reinhard Stolz war es dann auch, der sich mit anderen stark für das Gewerbegebiet in Aasen machte. Er gründete dann 1997 die Stolz GmbH.

Erinnerung an düstere Zeiten

„Aber es gab auch düstere Zeiten“, erinnert sich der Neu-Rentner. „Es war 2002, als man aufgrund falscher Annahmen über Wachstumszahlen der Mobiltelefonie fast am Rande des Ruins war. Wir mussten Mitarbeiter entlassen, mit das Schlimmste, was einem Unternehmer passiert.“ Doch 2003 folgte dann mit Partner Christian Seng die Gründung der Stolz & Seng GmbH. Gestartet mit sieben Mitarbeitern, wuchs das Unternehmen in 16 Jahren auf 100 Beschäftigte, dementsprechend kletterte auch der Umsatz nach oben. Drei Bauphasen wurden realisiert, für 2020 ist ein weiteres Bauprojekt angedacht. „Wir sind jetzt platzmäßig schon wieder am Limit“, so Stolz.

Dank an die Mitarbeiter

Einen ganz großen Dank sprach er auch der Belegschaft aus. Sie war es auch, die Reinhard Stolz vor allen anderen Gästen begrüßte. „Die Geschäftsführung kann zwar den Weg vorgeben, doch die Macher sind die Mitarbeiter.“ Nach 52 Berufsjahren könne er sich nun mehr seinem Hobby, den Oldtimern, widmen.