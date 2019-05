von Anita Reichart

Wandern, Volkslauf, Nordic-Walking, Bambini und Schülerläufe: Für Bewegungsfreudige ist am Samstag, 25. Mai, unter Regie des Leichtathletikvereins Donaueschingen wieder viel geboten. Der traditionelle Volkslauf mit Denzer-Cup ist auch nach 42 Jahren weiter gefragt. Ein Trainingslauf startet am Sonntag, 19. Mai, 10 Uhr, an der Festhalle.

Gegründet wurde diese Veranstaltung vor 42 Jahren von Alfred Denzer. Gleichzeitig ist dieser Cup auch der dritte Lauf in der Schwarzwald-Baar-Laufserie. Die Strecke führt hauptsächlich über Waldwege am Ochsenberg. Die Teilnehmer können auf über 11,2 Kilometer laufen, wandern oder walken. Dazu gibt es einen Bambinilauf über 400 Meter sowie Jugendläufe über 3950 Meter und 900 Meter. Start ist um 16 Uhr mit Wandern und Nordic-Walking. Die Läufe der Jahrgänge 2004 bis 2009 beginnen um 16.10 Uhr. Der Bambinilauf, Jahrgang 2012 und jünger, startet um 16.15 Uhr. Der 900 Meter-Lauf der Jahrgänge 2010 und 2011 beginnt um 16.40 Uhr.

Um 17.30 Uhr fällt der Startschuss für den Hauptlauf über 11,2 Kilometer. Start und Ziel ist der Mehrzweckhallenvorplatz. Der Bambinilauf ist kostenlos, Schüler zahlen vier Euro, Wanderer und Walker fünf Euro, Läufer zehn Euro. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag möglich. Die Siegerehrung für die Schüler beginnt um 17.15 Uhr vor der Halle, die 11,2-Kilometer-Läufer werden um 20 Uhr in der Halle ausgezeichnet.

Infos unter 0 77 05/436 oder 07 71/6 38 78.