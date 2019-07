von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Es ist wieder so weit: Der Kinder- und Jugendchor der evangelischen Kirchengemeinde Donaueschingen führt am kommenden Sonntag, 7. Juli, das nächste Märchenspiel auf. Diesmal ist es Dornröschen. Hans Peter Braun hat zu dem bekannten Märchen von den Gebrüdern Grimm die Textfassung und die Musik für das Musical geschrieben.

Tolles Wochenende

König und Königin, der Frosch, das Volk von Sansibar, Kanzler Archibald, der Protokollminister, die weisen Frauen, die Amme Eusebia, der Koch und der Küchenjunge – sie alle zählen zu dem 15-köpfigen Kinderchor, der die spannende Geschichte in phantasievollen Kostümen auf die Bühne zaubern wird. Schon nach Ostern hat der Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Kantorin Antje Schweizer mit den Proben für den großen Auftritt begonnen. Dazu gehörte wie gewohnt für die acht- bis 13-jährigen Jungen und Mädchen ein erlebnisreiches Wochenende auf der Burg Wildenstein.

Eltern packen mit an

Möglich sei die aufwändige Inszenierung nur mit dem großen Engagement seitens der Eltern, sagt Kantorin Schweitzer. Vor allem die Mütter sorgen für die Kostüme ihrer Kinder und begleiten auch die Proben, lobt sie weiter. Väter sind für den Bau der beeindruckenden Schloßkulisse zuständig. Kantor Andreas Rütschlin begleitet den Chor am Flügel.

Eintritt ist frei

Die Aufführung des Märchenmusicals am kommenden Sonntag, 7. Juli, im Gemeindehaus am Irmapark in Donaueschingen beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Über Spenden für die Kinder- und Jugendchorarbeit freut man sich.