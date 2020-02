Beim Bezirksfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ haben sich die Geräteturnerinnen des Fürstenberg-Gymnasiums sensationell gegen die Konkurrenz behauptet. Die Gymnasiastinnen in der Wettkampfklasse III schafften es mit 0,1 Punkten in der Wertung auf den ersten Platz.

Die FG-Gerätturnerinnen in der WK IV (von links): Hannah Kaltenbrunner, Jule Laufer, Theresia Barth, Hannah Dieterle und Aurelia Bents. | Bild: Annika Heller

Mitte Januar trafen sich die besten Geräteturnerinnen des Bezirks in Dunningen, um die beste Mannschaft aus ihrem Kreis zu ermitteln. In der Wettkampfklasse III konnten sich bei Boden, Sprung, Balken und Reck das Team um Luna Lorang, Leni Andre, Nele Stöckle, Vanessa Würth und Luana Aguiar knapp gegen ihre Konkurrentinnen vom Gymnasium Spaichingen durchsetzen. Am Ende siegten die Donaueschinger Geräteturnerinnen mit 200,7 Gesamtpunkten bei einem Zehntelpunkt Vorsprung.

Jetzt wartet das Südbadenfinale

Auch die erste Mannschaft in der Wettkampfklasse IV erreichte den ersten Platz in ihrer Altersgruppe. Damit qualifizierten sich Jule Laufer, Hannah Kaltenbrunner, Theresia Barth Hannah Dieterle und Aurelia Bents ebenfalls für das kommende Finale im Regierungspräsidium Freiburg. Der zweiten Mannschaft um Leonie Haak, Selina Iskandar, Maria Richter, Aleksija Savic und Mia Wagner fehlten am Ende lediglich zwei Wertungspunkte zur Qualifikation für die nächste Runde. Sportlehrerin Annika Heller zeigte sich mit der Leistung der von ihr trainierten Schützlinge sehr zufrieden. Das Südbadenfinale der Geräteturnerinnen wird Mitte Februar in Bad Dürrheim ausgetragen.