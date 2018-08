von Roger Müller

Es war einmal mehr das angekündigte Spektakel: der Geländemarathon der Pony- und Großpferde-Vierergespanne hielt alle Erwartungen. Bei wunderbarem Sommerwetter zog diese Attraktion am Samstag wieder hunderte von Besucher in den fürstlichen Schlosspark.

Dabei bot sich bei diesem, in diesem Jahr bereits im August ausgetragenen Pferdesportspektakel im Donaueschinger Schlosspark ein ganz anderes Bild als sonst. Denn die Besucher waren allesamt sommerlich gekleidet. Anstatt wie schon so oft im September mit Schirmen ausgerüstet, wurden auch die Gummistiefel durch Flip Flops ersetzt.

Mit Vollgas geht es durch die Brigach.

Absoluter Renner war erneut wieder die Brigachdurchfahrt. In diesem Jahr konnte man dort sogar auf der Bierbankgarnitur sitzend, kühle Getränke genießen. Was man in diesem Jahr ebenfalls sehr gut beobachten konnte, war der Umstand, dass auch die anderen Hindernisse im Schlosspark von den Besuchern gut frequentiert waren. Auch die große Siegerehrung am Nachmittag auf dem Fahrplatz fand unter großem Beifall der zahlreichen Besucher des Fahrsports statt. Alles in allem bot de Samstag einen tollen Vorgeschmack auf die anstehende Europameisterschaft im nächsten Jahr, wenngleich es bis dort noch einiges zu tun geben wird. Unter anderem müssen zahlreiche feste Hindernisse erneuert werden, ferner kommt ein weiteres Hindernis hinzu.

