von Susanne Krause-Sittnick

„Und wo verbringst Du Weihnachten?“ Diese Frage wird wohl spätestens ab November in diversen Gesprächen gestellt. Am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis wird sich oftmals ausgetauscht, wer zu wem und wann zum Essen beziehungsweise zum Feiern geht. Junge Familien befinden sich oftmals in der Überlegung, ob sie mit den eigenen Kindern wieder zu den Eltern oder Schwiegereltern gehen oder doch mal den Heilig Abend in der eigenen Kleinfamilie verbringen. Aufwendig wird es, wenn die Großeltern weit weg wohnen. Am ersten Weihnachtstag auf der Autobahn? Eine nicht so schöne Vorstellung. Also – ganz oder gar nicht. Aber wer ist dann dieses Mal enttäuscht? Bei manchen funktioniert vielleicht die Absprache eines Wechsels ganz gut. Ein Jahr da, das andere Jahr dort. Und wie machen es Alleinstehende?

Schließlich ist Weihnachten das Fest der Familie! Aber was, wenn es diese nicht gibt? Wenn es sie vielleicht noch nie so gegeben hat? Oder wenn es innerhalb der Familie unüberwindbare Konflikte gibt?

Für manche schwebt die eingangs gestellte Frage wie ein Damoklesschwert über allem. Die Vorstellung an Weihnachten ganz allein zu sein, ist für die meisten Menschen ein schrecklicher Gedanke. Es gibt diejenigen, die sich mit der Situation arrangieren und auch viele, die den Kontakt zu Gleichgesinnten in Kneipen und Diskotheken suchen. Es sind Erwachsene, die in der Regel in der Lage sind, nach sich selbst zu schauen.

Schwierig ist es bei den Menschen, die eben nicht mit zwei Beinen im Leben stehen. Für sie wird dieser innere Konflikt oftmals zu einem echten Problem. Viele Familien bringen sich in Stress, weil Weihnachten „ganz toll“ werden soll. Konflikte sind vorprogrammiert, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden können. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Notaufnahmestellen in psychiatrischen Kliniken besonders in der Advents– und Weihnachtszeit aus allen Nähten platzen.

Für viele Kinder und Jugendliche in Kinderheimen ist es besonders belastend. In den Wohngruppen fangen die Planungen für die Weihnachtsferien frühzeitig an, da ja schließlich der Dienst abgedeckt sein muss und jeder Erzieher ja auch gerne seine Feiertage in der eigenen Familie planen möchte. Einige Mädchen und Jungen verbringen die Festtage in ihrer Herkunftsfamilie oder in einer Pflegefamilie. Manche Kinder und Jugendliche bleiben in ihrer Wohngruppe, die oftmals zu ihrer Familie geworden ist. Diese jungen Menschen werden knallhart damit konfrontiert, was ihnen fehlt. Die Einrichtungen der Jugendhilfe geben sich in der Regel sehr große Mühe, ein familienähnliches Gefühl zu vermitteln. Gemeinschaft wird großgeschrieben! Und dennoch bleibt nicht selten das Gefühl „allein“ zu sein – „ungewollt“ zu sein.

Haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis Menschen, jung oder alt, die „allein“ sind? Ist Ihnen bewusst, wie gut Sie es haben, wenn Sie sich nur die Frage stellen brauchen bei welchem Teil der Familie Sie die Festtage verbringen? Denken Sie einmal darüber nach.