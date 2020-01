von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Auch im Jahr 2020 darf unser schönes Dorf Aasen das Premium-Siegel weiter tragen“, weil sich die Ortschaft gut entwickelt und zukunftsfähig hält, so das Resümee von Ortsvorsteher Horst Hall bei der ersten Gmond.

Mehr und größere Veränderungen als andernorts

In Aasen gibt es im Verhältnis mehr und größere Veränderungen als in manch anderen Orten. Mit zahlreichen größeren Neubauprojekten und damit verbundenem Zuzug ist Aasen unübersehbar im Wandel. Dafür brauche es Mut, und davon sähe er auch gerne mehr beim Stadtrat, so Hall. Fraktionspolitisches Taktieren verhindere kommunalpolitische Entwicklung. Und Bürger, die nicht bereit seien, einen Teil ihrer kleinen Komfortzone aufzugeben, erschwerten die Entwicklung der gesamten Kommune und die Entwicklung von Lebensqualität für die Zukunft.

Die Aasener Ortschaftsratsrunde bei der Gmond am ersten Werktag im Musikschuppen.

Erschließung Käppelestraße im ersten Halbjahr

Nach diesem kurzen Ins-Gewissen-Reden kam der Ortsvorsteher dann schnell zu den Aasener Themen: Der Bebauungsplan Käppelestraße steht. Die Erschließung für fünf Einfamilienhäuser wurde auf das erste Halbjahr 2020 verschoben. Auch der Radweg vom Ortseingang zum Öschberghof, für den die Stadt zuständig ist, ist geplant und eingemessen und soll 2020 für 315 000 Euro realisiert werden.

Für das Neubaugebiet Unter Scheibenrain oberhalb der Grubenstraße ist ein neuer Bebauungsplan vorgesehen.

Parkplatz am Kindergarten wird saniert

Auch die Planung für die Sanierung des Parkplatzes am Kindergarten steht und soll voraussichtlich 2022 umgesetzt werden. Die Stadt Donaueschingen lässt sich diese für die Ortschaft sehr wichtige Infrastruktureinrichtung viel kosten: In 2019 für laufende Betriebskosten 348 940 Euro und zusätzlich einen Investitionszuschuss von 24 545 Euro.

Mehr Plätze dringend nötig

Der St.-Bernhard-Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde Aasen ist „rappelvoll“ und wird den Ortschaftsrat auch im kommenden Jahr beschäftigen. Die U3-Gruppe ist inzwischen vorübergehend im benachbarten Jugendheim untergebracht und für eine weitere Ü3-Gruppe muss zusätzlich Platz geschaffen werden. Der Träger, die Ortsverwaltung und die Stadt sind darüber bereits im Gespräch.

Deutlicher Anstieg der Einwohnerzahl erwartet

Derzeit zählt Aasen 1303 Einwohner. Die laufenden und geplanten neuen Wohnbauprojekte werden die Einwohnerzahl deutlich steigen lassen und mit jungen Familien auch noch mehr Kita-Plätze erforderlich machen. Für den geplanten Ausbau des Kindergartens stehen im städtischen Haushalt 860 600 Euro in 2020 und 201 000 Euro in 2022 zur Verfügung.