Anfang November hatte die 28 Jahre alte Religionslehrerin die Idee, bedürftige Menschen mit warmen Socken auszustatten. Gleich mit im Boot war das Gemeindeteam Donaueschingen und die Mundpropaganda brachte Freude und Bekannte von Ann-Kathrin Mattes und ihrer Mutter Marga Konn an die Stricknadeln. Die Idee, angedockt an das wohltätige Wirken des heiligen Nikolaus, fand rasende Verbreitung.

„An der Haustür hatte ich eine Kiste stehen. Da lagen immer wieder Socken drin“, freut sich Mattes über die kuschelige Resonanz, wenn sie nicht zuhause war. Für abgelegte und abgegebene Socken galt gleichermaßen, dass sie mit prima Wollqualität liebevoll gestrickt und oft in fantasievollen Mustern umgesetzt wurden. Und bei den Socken blieb es nicht. Auch Bettschuhe wurden abgegeben sowie drei Schals und zwei Babymützen.

Marga Konn und Ann-Kathrin Mattes brachten in die Berge Handgestricktes gleich noch Struktur hinein. „Mit einer Art Elle haben wir die Größen ermittelt und die Socken entsprechend der Schuhgrößen in Kartons abgelegt. Ergebnis dieser Sondierung: Die Schuhgröße 46 war nicht nur die Maximalgröße der Fußwärmer, sie war auch relativ selten vertreten.

Die Sockenaktion läuft noch durch den gesamten Winter. „Vielleicht so bis Fastnacht“, meint Ann-Kathrin Mattes. Wer mitmachen möchte, möge sich doch vielleicht auch der großen Größen annehmen. Sie passen auch definitiv in die Kiste am Schwalbenweg 18. Dort wohnt Ann-Katrin Mattes und freut sich über Nachschub. Der Tafelladen wird in den nächsten Wochen jeweils dienstags mit Sockennachschub beliefert.