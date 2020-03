Der After Business Club muss am Donnerstag, 12. März, passen. Nach intensiven Gesprächen am Mittwochabend hat sich die Band dafür entschieden, das Konzert in der Alten Hofbibliothek abzusagen. Nach einem eventuellen Nachholtermin werde man Ausschau halten, schreibt Gregor Lange im Namen der Blck Forest Allstars.

In der Band haben sich einige der bekanntesten Musiker der Region vor einigen Jahren zusammengeschlossen. Sie präsentieren Hits der Musikgeschichte. Mit dabei sind Künstler aus der Region, wie Sarah Rinklin, Thomas Sausen, Volker Basler und Sebastian Schnitzer. Der ABC findet monatlich an jedem zweiten Donnerstag statt und wird 2020 mit kurzer Sommerpause im August das ganze Jahr stattfinden.