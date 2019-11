von Lutz Rademacher

Auf großes Interesse stieß die fünfte Auflage der Messe „Genuss pur on Tour“ in den Donauhallen. An den einzelnen Ständen wurde nach Kräften probiert, vor allem bei den zahlreich vertretenen Winzern. Doch nicht alle Aussteller waren zufrieden.

Kochduell ist Höhepunkt

Unumstrittener Höhepunkt am Samstag war das Kochduell zwischen Brauereichef Georg Schwende und Stadtstreich(l)er Hubert Zimmermann und dessen Beikoch Clemens Willmann. Eigentliche Gewinner waren die zahlreichen Zuschauer, die im Laufe des Duells mit reichlich Bier, Wein und einem guten Essen versorgt wurden.

Humor und gutes Essen

Als Moderatorinnen des Kochduells traten die beiden Veranstalterinnen Iris Dorsch und Regina Rieger auf. Letztere stellte fest, dass beide Seiten bereits vor dem Start vieles vorbereitet hatten und versprach den Zuschauern vor der Showbühne einen irren Spaß und einen Wahnsinns-Genuss. Und das wurde es auch: ein einstündiges Spektakel mit hohem Unterhaltungswert, nicht zuletzt auch durch die trockenen Kommentare der Moderatorinnen. Georg Schwende kochte Hühnerfricassee und spendierte Pils, Starkbier und diverse gute Tropfen aus seinem Weinkeller. Von Hubert Zimmermann und Beikoch Clemens Willmann gab es Leber mit Bratkartoffeln und einer weingeschwängerten Soße. Das wurde geringfügig besser bewertet. Doch Schwende punktete mit aufgeräumten Arbeitsplatz. Das Duell endete unentschieden.

Veranstalterin Regina Rieger (Mitte) stellt fest : Im Kochduell zwischen Brauereichef Georg Schwende (2.von links) und Stadtstreichler Hubert Zimmermann (rechts) und dessen Beikoch Clemens Willmann gibt es keinen Sieger. Veranstalterein Iris Dorsch (links) stimmt dem zu. | Bild: Lutz Rademacher

Kritische Töne

Auf die Frage, wie es in Donaueschingen laufe, sagte Corinna Lepold, die am Infostand am Eingang steht: „Tolle Leute. Tolle Aussteller, erfolgreich!“. Doch unter den Ausstellern gibt es auch kritische Töne. Einer meinte, er habe einen schlechten Platz bekommen, deshalb laufe nichts. Eine Ausstellerin, die Schmuck verkauft, ist ebenfalls enttäuscht. Der Aufwand habe sich nicht gelohnt und sie müsse drauflegen. Andere wiederum waren hoch zufrieden.

Nicht nur Kulinarisches

Neben den zahlreichen Weingütern ist der Ankauf von Wertsachen hier genauso vertreten wie ein Händler, der Schleifsteine verkauft, ein Stand, der Reinigungen nur mit Wasser durchführt oder einer, an dem Mode aus Naturfasern angeboten wird.