von SK

Das Theater Liberi präsentiert am Freitag, 31. Januar, 16 Uhr den Kinderbuchklassiker „Dschungelbuch – das Musical“ in den Donauhallen. Das in Bochum ansässige Tourneetheater inszeniert die berühmte Geschichte als modernes Musical für die ganze Familie.

„Um die altbekannten Geschichten nach unseren eigenen Vorstellungen neu und modern inszenieren zu können, sind die Stücke von A bis Z Eigenproduktionen. Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt“, erklärt Produzent Lars Arend, der die künstlerische Gesamtverantwortung trägt.

Die beiden Musiker Hans Christian Becker und Christoph Kloppenburg begleiten die Handlung mit ihren eingängigen Kompositionen, die von verschiedensten Genres wie beispielsweise Blues, Funk, Jazz, Rock‘n‘Roll oder Pop beeinflusst sind. „Durch die verschiedenen Musikstile gelingt es uns, das Hörvermögen der Kinder zu fordern und zu fördern“, so Kloppenburg.

Die Verlosung

Der SÜDKURIER verlost fünfmal zwei Karten (5x2) für die Musical-Version des Dschungelbuchs in den Donaueschinger Donauhallen. Die Aufführung findet am Freitag, 31. Januar, um 16 Uhr statt. Wie Sie an der Verlosung teilnehmen können? Einfach bis spätestens Mittwoch, 29. Januar, 14 Uhr, unter 01379/37050035 anrufen, Namen und das Stichwort „Mogli“ nennen. (0,50 € pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend.) Die Gewinner werden dann in der Morgen-Mail für die Baar am Donnerstag, 30. Januar, veröffentlicht. Wie Sie die Morgen-Mail bekommen? Hier drunter steht‘s.

Infos und Tickets

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 26/23/19 Euro, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Der Preis an der Tageskasse beträgt zuzüglich zwei Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de (print-athome möglich) und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Energiedienst AG.

Der SÜDKURIER ist der Medienpartner und Präsentator der Veranstaltung. Leser sparen 20 Prozent beim Ticketkauf im SÜDKURIER-Service-Center. Ticketpreis für Abonnenten im Vorverkauf: Kinder 0 bis 14 Jahre ab: 13,60 Euro (regulärer Preis ab 17 Euro), Erwachsene ab: 15,20 Euro (regulärer Preis ab 19 Euro).