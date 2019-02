von Roger Müller

Sein Großvater Franz-Josef gründete 1882 an der Max-Egon-Straße den Betrieb. Walter und seine beiden Brüder erlernten allesamt das Metzgerhandwerk. "Allerdings bin ich der letzte Sohn. Beide Brüder und auch die zwei Schwestern leben nicht mehr", so Hauger.

Seit er vor über 20 Jahren in Rente ging, konnten er und seine Lebensgefährtin Erika Körner ihrem Hobby, dem Reisen, frönen. "Wir haben viele Länder in der ganzen Welt bereist, zuletzt waren wir 2017 in Kanada", so der agile Ruheständler. Im Sechs-Wochen-Turnus leben die beiden in Berlin und in Donaueschingen. Erika Körner stammt aus Berlin. Das ist ein schöner Umstand um auch die Tochter von Walter Hauger, die ebenfalls in Berlin lebt, zu treffen.

"Lediglich Australien ist noch ein weißer Fleck auf unserer Reisekarte", so Hauger. Allerdings wisse er nicht, ob diese Karte noch mit Farbe gefüllt werde. Seit Kindesbeinen ist Hauger ein Pferdenarr. "Kein Reitturnier im Schlosspark lassen wir aus, und auch auf den Immenhöfen beim Fest der Pferde sind wir Stammgast."

Und seine Lieblingswurst ist doch tatsächlich eine Berliner Leberwurst. "Aber auch hier gehe ich zum Metzger, und zwar zum Neffen Ernst Hauger", lacht der Jubilar. Gefeiert wird heute in der Adolph-Kolping-Straße mit Freunden, unter anderem vom Schwimmverein BSV Hüfingen, wo die beiden regelmäßig im Aquari zu Gange sind.