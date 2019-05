von Lutz Rademacher

Ausgerechnet in eine Zeit, in der der Frühling eine Auszeit nahm, fiel die erste Auflage des Donaueschinger Frühlingsfests. Dennoch spazierten am Sonntagnachmittag bei vier Grad Kälte bemerkenswert viele durch die Donaueschinger Innenstadt, um sich auf dem 20.Automobilsalon die neuesten Modelle anzuschauen, in den geöffneten Geschäften shoppen zu gehen oder sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Ein am Real in Allmendshofen stationierter Flohmarkt lockte bereits am Vormittag viele Gäste an, obwohl nur neun Stände aufgebaut waren

