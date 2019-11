Unbekannte Täter haben bei einem Wohnungseinbruch in der Talstraße am Montag Bargeld gestohlen. Zwischen 13 und 22.30 Uhr brachen die Einbrecher die Tür zur betroffenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Anfang der Talstraße auf. Im Schlafzimmer fanden sie Bargeld und steckten es ein. Außer dem Geld nahmen die Einbrecher nichts mit. An der Wohnungstür entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.