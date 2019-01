von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Posaunenchöre sind ein bekanntes und geschätztes Markenzeichen der Evangelischen Kirche. Allein in der badischen Landeskirche spielen aktuell rund 250 Posaunenchöre. Der Bläserkreis Donaueschingen feiert jetzt am ersten Februarwochenende sein 50-jähriges Bestehen.

Im Rahmen des traditionellen Bläser-Wochenendes des Bezirks Schwarzwald, in diesem Jahr am 2. und 3. Februar in Donaueschingen, wird auch das Jubiläum des hiesigen Posaunenchores gefeiert.

"Tolle Jugendarbeit" seit der Gründung 1969

In der Anfangszeit von Gemeindepfarrer Walter Gomer gründete der damalige Kantor Siegfried Neuber 1969 die Bläsergruppe der Evangelischen Kirchengemeinde Donaueschingen. „Eine tolle Jugendarbeit“ erinnert sich der Pfarrer im Ruhestand. Dabei galt es gerade in der Startphase junge Leute an Trompeten und Posaunen auszubilden.

Die Zugposaune ist das Instrument von Regina Kanstinger. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Regina Kanstinger (geborene Milbradt) spielt seit 1973 im Posaunenchor. Sie war die erste Frau in der Männergruppe und erinnert sich noch gerne an ihre Anfangszeit im Chor. „Es war damals eine schöne und kostengünstige Möglichkeit, ein Instrument spielen zu lernen.“

Wilhelm Majewski im musikalischen Einsatz mit seiner Trompete. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Wilhelm Majeswski spielt seit 1973 bis heute Trompete in dieser Chorgemeinschaft. Er schätzt die Qualität der Chorarbeit und zählt die Kantoren auf, die er aus der Posaunenchor-Perspektive nach dem Weggang von Siegfried Neuber erlebt hat. Das sind die Kantoren Pluskat, Feist, Martin und Monninger. Seit dem hat der Posaunenchor Donaueschingen einen eigenen hauptamtlichen Leiter. 1999 übernahm Philipp Eschbach als freiberuflicher Musiker die Leitung des Chores.

Herbert Ritter lange als tragende Kraft

Über 20 Jahre, von Mitte der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre, war Herbert Rittner „die tragende Kraft im Donaueschinger Bläserkreis“, sagt Regina Kanstinger rückblickend. Der Posaunenbläser, der seit seiner Jugend in Gengenbach Zugposaune spielte, „überbrückte Vakanzen in der Chorleitung und sorgte so für Kontinuität in der Chorarbeit“.

Und jetzt alle gemeinsam: Der Posaunenchor bei seiner Probe. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Zu Rittners Zeiten wurde auch der vom Posaunenchor musikalisch gestaltete ökumenische Gottesdienst am Abend des dritten Advents in der Pfarrkirche St. Blasius in Aasen auf den Weg gebracht. Und ebenso das Posaunenspiel am Ostermorgen auf dem Donaueschinger Stadtfriedhof mit anschließendem Osterfrühstück im Gemeindehaus am Irmapark.

Derzeit zählt der Posaunenchor der Christuskirchengemeinde ein Dutzend aktive Mitglieder, die aus Donaueschingen und den Nachbarorten kommen. Wie immer wird um Nachwuchs geworben. Dirigent Eschbach bietet dazu Einzelunterricht an.

Elke Obergfell spielt Zugposaune | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Elke Obergfell aus Brigachtal kam 2017 mit ihrer Zugposaune in den Donaueschinger Chor. „Ich fühle mich hier gut aufgenommen und habe Spaß am Spielen in der netten Truppe.“

Georg Dietrich mit seinem Tiefbass | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Der 71-jährige Georg Dietrich sagt: „Die Musik gibt mir so viel.“ Er stammt aus einer Musikerfamilie aus Treffurt in Thüringen und wohnt heute in Blumberg. Weil er „unbedingt Musik machen will“, kommt er seit bald zwei Jahren gerne und regelmäßig zu den Übungsstunden ins Evangelische Gemeindehaus am Irmapark.

Philipp Eschbach leitet den Posaunenchor. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Posaunenchorleiter Philipp Eschbach hat als 14-Jähriger mit dem Trompetenspiel angefangen. Mit einem fröhlichen Lachen sagt der freiberufliche Blasmusiker: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Am diesjährigen Bezirksbläsertreffen Schwarzwald in Donaueschingen unter Leitung von Landesposaunenwart für Südbaden, Heiko Petersen, nehmen verschiedene Chöre aus der Region teil.

Festgottesdienst zum Abschluss

Zum Abschluss gestalten die die Posaunenbläser den festlichen Gemeindegottesdienst am 3. Februar um 10 Uhr unter dem Motto „50 Jahre Posaunenchor in der Christuskirche“. In diesem Gottesdienst wird auch das Wirken von Siegfried Neuber gewürdigt, der den Posaunenchor in der Christuskirche 1969 aus der Taufe hob.