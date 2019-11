von Von Jens Wursthorn

Es dürfte wohl ein Auftritt werden ohne kreischende Teens, Trockeneisschwaden, wild kreisenden Scheinwerfern und ratternden Kameraauslösern. Ein musikalischer Abend bei der Freien evangelischen Gemeinde Donaueschingen verspricht nach vorsichtiger Einschätzung bestimmt gute Unterhaltung, aber kein Star-Glamour. Und doch reist am Samstag, 14. Dezember, ein Sieger der Casting-Show The Voice of Germany auf die Baar, um in den Gemeinderäumlichkeiten in der Stettiner Straße ein Konzert zu geben.

Stimme statt Styling

Samuel Rösch hat vor etwas mehr als einem Jahr die achte Staffel der Casting-Show gewonnen, die seit 2011 von der Sendergruppe ProSiebenSat1 ausgestrahlt wird. Und wenn sich jemand auf seine Stimme verlassen kann, aber weder ein Filmstargesicht noch einen Luxuskörper samt passendem Styling mitbringt, ist bei diesem Showformat gut aufgehoben. Denn die Juroren fördern ihre Schützlinge anfangs nur dank deren Stimmgewalt. „The Voice“, zu Deutsch „Die Stimme“, muss wie bei einer Blindverkostung wirken. Mit dem Rücken zur Bühne müssen sich die Juroren auf ihr Gehör verlassen.

Studium pausiert gerade

Bei Samuel Rösch trog das nicht. Der 25-Jährige legte in die Ballade des verstorbenen Musikers Roger Cicero offenbar so viel Gefühl und Ehrlichkeit, dass ihm das zum Sieg gereichte, ohne abzuheben. Bei seinem Studium legte der angehende Religionslehrer ein Pause ein, er hat geheiratet, ging auf Tour, und hat ein Buch und vor fünf Wochen seine erste Single „Wir“ veröffentlicht.

Glaube hilft, an sich selbst zu glauben

Dieses Wir zieht sich auch durchs Programm des Samuel Rösch Akustiktrio. Seine Frau und seine Band sind seine Anker in einem schnelllebigen Geschäft. Um beim Ritt auf der Erfolgswelle nicht irgendwann abzustürzen und Schaden zu nehmen, verfügt der junge Künstler über einen starken Glauben, der ihm hilft, an sich selbst zu glauben, ohne zum Einzelkämpfer zu werden. Den Wert, auf die großen Fragen des Lebens eine Antwort zu haben, möchte der Casting-Show-Sieger mit anderen Menschen teilen. Am Samstag, 14. Dezember ab 20 Uhr mit seinen Konzertbesuchern in Donaueschingen. Bleibt die Frage offen, wie die FeG einen Casting-Sieger auf die Baar bringt. Die erklärt Elke Herrenknecht-Blank von den Organisatoren. „Larissa Meister ist Mitglied unserer Gemeinde. Sie studiert zusammen mit der Samuel Röschs Ehefrau.“

Karten

Der Vorverkauf läuft bei Morys Hofbuchhandlung, Tickets gibt es auch an der Abendkasse. Reservierungen über feg-donaueschingen.de