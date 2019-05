Rund 300 Zuschauer ließen es sich am Mittwochabend nicht nehmen, den ersten Auftritt der DJK Donaueschingen als neuer Fußball-Landesligameister in Allmendshofen zu verfolgen. Nach den tagelangen Feierlichkeiten um den größten sportlichen Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte, dem Aufstieg in die Verbandsliga, waren die Spieler noch etwas müde und mussten sich dem FC Furtwangen mit 1:2 Toren geschlagen geben. Geschenkt: Platz eins war den Donaueschingern schon vor dem Spiel nicht mehr zu nehmen und so gab es neben den obligatorischen Meister-T-Shirts nach der Partie gegen die Bregtäler auch die ein oder andere Sektdusche. Mit den Fans und bei Freibier feierte die Mannschaft anschließend noch lange am Abend. Auch am Wochenende sind in Allmendshofen noch einige Feierlichkeiten geplant. In erster Linie am Sonntag, nachdem die DJK-Elf am Samstag in Denkingen ihr letztes Punktspiel der Saison 2018/19 absolviert hat. Auch in der Partie geht es mehr ums Prestige. Nach sieben Jahren ist Donaueschingen zurück auf der Verbandsliga-Landkarte, der höchsten Liga in Südbaden. Der DJK sei Dank und eine Fortsetzung der vielen Feierlichkeiten nur verständlich.

Bild: Zschäbitz, Dietmar Einlauf der Mannschaften , DJK in grün Bild: Zschäbitz, Dietmar DJK-Spieler Stefan Heitzmann erhält von Staffelleiter Franz Grüninger die Auszeichnung der Mannschaft Bild: Zschäbitz, Dietmar Spielführer Stefan Heitzmann und Staffelleiter Franz Grüninger Bild: Zschäbitz, Dietmar Die Fans der DJK Donaueschingen Bild: Zschäbitz, Dietmar Wechselspieler der DJK Bild: Dietmatr Zschäbitz Fans der DJK Bild: Zschäbitz, Dietmar Fans der DJK Bild: Detmar Zschäbitz Zuschauer Bild: Zschäbitz, Dietmar Zuschauer Bild: Zschäbitz, Dietmar Fans und Zuschauer Bild: Zschäbitz, Dietmar Zuschauer Bild: Zschäbitz, Dietmar Die heimische Mannschaft jubelt. Bild: Zschäbitz, Dietmar Cheftrainer Tim Heine (links) und Co-Trainer Olaf Kurth Bild: Zschäbitz, Dietmar Das Bild der Meistermannschaft. Bild: Zschäbitz, Dietmar Feiern mit: die Spielerfrauen Bild: Zschäbitz, Dietmar Verabschiedung des Spielers Erik Raab (links) durch Franz Wild

