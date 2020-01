Mit einem neuen Konzept für das Hallenjugendfußballturnier startet die DJK Donaueschingen in das neue Jahr. Am 18. und 19. Januar werden hunderte Jugendliche in der Baarsporthalle ihr fußballerisches Können zeigen. Mit dabei werden nicht nur regionale Mannschaften sein, sondern auch der Bundesliganachwuchs.

„Wir von der Jugendvorstandschaft der DJK Donaueschingen freuen uns, ein neues Konzept für unser jährliches Hallenjugendfußballturnier einführen zu können“, sagt Jugendleiter Michael Jäckle. Ziel sei es, ein langfristig und kontinuierlich qualitativ hochwertiges Jugendturnier in Donaueschingen zu veranstalten und umsetzen. Als Anreiz gibt es nicht nur einen Wanderpokal, der den Turniersieger an die Veranstaltung binden soll. „Weiterhin konnten wir einen Sponsor gewinnen, der Preisgelder zur Verfügung stellt, um einen Anreiz für größere Fußballvereine zu bieten“, erklärt Jäckle.

Internationales Teilnahmefelde mit hohem Niveau

Mit Hilfe der Firma MBK aus Donaueschingen und der Turnierorganisation unter der Leitung von Heiko Baumann wären Vereine mit mindestens Landesliga-Niveau eingeladen worden. Ebenso hätten die Kontakte durch Jugendleiter Michael Jäckle und Sportkoordinator Patrick Fritschi zu renommierten Vereinen genutzt werden können. Die Planungen laufen bereits seit Längerem. Schließlich gibt es für so ein großes Turnier viel zu organisieren – angefangen vom Catering bis hin zu den Einladungen: „Seit Oktober waren wir bemüht, im U15 Turnier, Jahrgang 2005 und jünger, sowie im U13 Turnier, Jahrgang 2007 und jünger, ein internationales Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen und können nun Vereine wie die Schweizer FC St.Gallen und FC Schaffhausen begrüßen“, freut sich der Jugendleiter.

Ebenso am Start werden sein: der Bundesliganachwuchs des SC Freiburg, Ober- und Verbandsligavereine wie der FC Radolfzell, die TSG Balingen, der SC Pfullendorf, der SV Zimmern, der FC 08 Villingen, die SF Eintracht Freiburg. „Wir sind über die Qualität der Teams, die uns zugesagt haben, unglaublich überrascht“, so Michael Jäckle. Damit sei es gelungen, am 18. und 19. Januar in der Baarsporthalle hochkarätigen Jugendfußball präsentieren zu können. „Neben der weiteren Verbesserung unserer Qualität hoffen wir auch auf eine Wertschätzung des Verbands bezüglich der Arbeit der DJK Donaueschingen“, fügt Jäckle hinzu.

Auch das AH-Turnier findet wieder statt

Für die generationenübergreifende Note sorgt der Samstagabend. Dann bekommen die älteren Fußballer ihren Auftritt, denn um 18 Uhr wird das traditionelle Turnier der Alten Herren ausgetragen. Nach der Premiere 2019 mit der Ausweitung auf das Städtedreieck werden zum zweiten Mal nicht nur Donaueschinger AH-Mannschaften antreten, sondern auch Teams aus Bräunlingen und Hüfingen ihr Können zeigen.