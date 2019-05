Grün ist die DJK Donaueschingen! Und Grün ist bekanntlich auch die Farbe der Hoffnung: Den Traum von einem neuen Gebäude im neuen Titec-Sportpark haben sich die Fußballer der DJK Donaueschingen jetzt selbst erfüllt – mit viel Motivation, Engagement und dem unbedingten Willen, das Ganze durchzuziehen. Rund 2000 Stunden haben die Mitglieder als freiwillige Hobbyhandwerker investiert – die Findungs-, Planungs- und Organisationsphase sowie die Sponsorensuche der Verantwortlichen mit mindestens noch einmal so vielen ehrenamtlichen Stunden im Vorfeld nicht einberechnet. „Es ist mit einem Investitionsvolumen von rund 450 000 Euro das größte Projekt in der Vereinsgeschichte“, erklärt der geschäftsführende Vorsitzende Joachim Willmann.

Gelungenes Farbkonzept

Und was bei allem vorbildlichen Einsatz herauskam, kann sich sehen lassen! Dabei zieht sich die Vereinsfarbe in ihrer ganzen Vielfalt wie, in diesem Fall, ein „grüner“ Faden durch den neuen Kabinen- und Versammlungstrakt – außen wie innen. „Das Farbkonzept war uns sehr wichtig“, so Joachim Willmann, nach Aussage des Vorsitzenden Klaus Landen, das Hirn des Projekts. „Hier hat uns die Innenarchitektin Christine Hölzenbein auf die Sprünge geholfen.“ Im Flur springt ein großer Fußballer auf einer mit grünen Rauten übersäten Wand ins Auge. Vier verschiedene Grüns zieren die Fassade und in den entsprechenden Farben sind die vier großen, von verschiedenen Firmen gesponserten, Umkleidekabinen mit großzügigen Duschgelegenheiten im Erdgeschoss gestrichen.

Toller Multifunktionsraum

Im Obergeschoss sind die Schiedsrichter untergebracht und zwei Vereinsbüros eingerichtet. In den großen Versammlungsraum, der mehrere Funktionen hat, kehrt unter anderem die ausgelagerte Frauenturngruppe in ihre DJK-Heimat zurück. Ausgestattet ist er mit Five-Geräten, die den Fußballern das Dehnen vor und nach dem Spiel ermöglichen. An der Giebelwand hoch oben prangt das indirekt beleuchtete Vereinswappen. Geht man wieder die Treppe hinunter, fällt der Holzhandlauf mit der Aufschrift DJK Donaueschingen auf – Details, die das ganze Projekt zum Leben erwecken.

Sportlich erfolgreich

„Der Neubau ist aufgrund der ganzen Entwicklung des Vereins notwendig geworden“, betont der Vorsitzende Klaus Landen. „Wir haben drei aktive Mannschaften und über 200 Nachwuchsfußballer, die in 15 Teams an der Runde teilnehmen.“ Die DJK ist sportlich erfolgreich wie nie zuvor. So ist die erste Mannschaft aktuell Tabellenführer in der Landesliga. „Und wir haben dabei auf die eigene Jugend gesetzt“, so Landen, der auch in der Kontinuität eine Stärke seines Vereins sieht.

Zahlreiche Sponsoren

Sein Dank in Sachen Neubau gilt neben Joachim Willmann auch dem federführenden Projektleiter Sigi Held, dem Planungs- und Bauleiter Achim Franke sowie Hausmeister Markus Hürst – und natürlich den zahlreichen Sponsoren, ohne die es unmöglich gewesen wäre, das Ganze zu stemmen. „Das Fürstenhaus hat uns das Grundstück mit 250 Quadratmetern zu einem sehr günstigen Preis zur Verfügung gestellt“, ergänzt Joachim Willmann. Auch die Hauptsponsoren – Firmen Titec aus Bräunlingen und Metz Connect aus Blumberg haben ihren Teil dazu beigetragen.

Einweihung

Der Spatenstich für den neuen Umkleide- und Versammlungstrakt mit einer Nutzfläche von 370 Quadratmetern erfolgte am 29. November 2018, am 16. Februar 2019 wurde das Richtfest gefeiert. Am kommenden Freitag, 10. Mai, ab 18.30 Uhr, wird das fertige Gebäude jetzt offiziell eingeweiht. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Klaus Landen und verschiedenen Grußworten, der Schilderung des Bauablaufs durch Joachim Willmann sowie der Segnung durch Pfarrer Erich Loks und DJK-Präses Erhard Bechtold übernimmt der Musikverein Grüningen den Unterhaltungspart. Anschließend wird das Ereignis entsprechend gefeiert – mit Freibier für alle! (jümü)