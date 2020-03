In den Fallzahlen sind auch zwei Todesfälle enthalten. Die Erkrankungszahlen belaufen sich auf acht registrierte Fälle in Hüfingen und drei in Bräunlingen. In Blumberg sind 26 Corona-Erkrankungen gemeldet. Eine Person gilt als wieder gesund.

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Für Fragen aus der Bevölkerung hat das Gesundheitsamt eine Hotline unter der Nummer 07721/9137190 eingerichtet. Sie ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr freigeschaltet.