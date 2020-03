von Ferdinand Harich

Das Corona-Virus verbreitet sich langsam, aber sicher über ganz Deutschland. Auch vor Baden-Württemberg macht es keinen Halt, denn auch dort steigt die Anzahl der Betroffenen immer weiter an. Um eine Epidemie zu verhindern, werden neuerdings größere Veranstaltungen abgesagt, bei denen viele Menschen zusammenkommen. So auch das Modellkonzert des Landes Baden-Württemberg, zu dem die Chorvereinigung Donaueschingen-Hüfingen in diesem Jahr vom Kultusministerium eingeladen wurde. Die Chorleute von der Baar hatten sich schon auf ihren großen Auftritt gefreut. Am 7. März hätten sie eigentlich gemeinsam mit vielen anderen Chören vor einem großen Publikum auf dem Stuttgarter Messegelände auftreten sollen.

Die Chorvereinigung Donaueschingen-Hüfingen besteht aus dem Kirchenchor Hüfingen, dem Frauenchor der Baar, dem Jugend- und Kammerchor des Fürstenberg-Gymnasiums sowie der Klasse 5d des FG. Die drei Chöre zählen gemeinsam mit der 5d rund 100 singende Mitglieder.

Schüler sind sehr enttäuscht

„Ich habe Verständnis für die Absage des Konzerts“, meint Hubert Stinner, der Dirigent der Chorvereinigung. Natürlich sei die Tatsache, für ein großes Konzert zu proben, das dann nicht stattfindet, trotzdem sehr schade. Die erwachsenen Mitglieder des Chores hätten die Absage des Konzerts mit Fassung aufgenommen. Die Schüler der 5d, bei denen Hubert Stinner Musik unterrichtet, seien allerdings schon sehr enttäuscht gewesen. „Die Kinder wollten unbedingt mitsingen“, so der Musiklehrer des FG. Jedoch habe es auch schon im Vorfeld der endgültigen Absage des Modellkonzerts Bedenken der Eltern wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus gegeben. „Manche Kinder hätten auch ohne Absage nicht mitgedurft. Wenn dann nicht alle Schüler mitgesungen hätten, wäre das auch nicht gut gewesen.“, findet Stinner.

Wochenlange Vorbereitung

Wochenlang habe er sich mit seinen Chören und der Klasse 5d auf das Konzert vorbereitet, berichtet er weiter. Die vier Stücke, die aufgeführt werden sollten, waren dabei schon Teil des Repertoires der Mitglieder der drei Chöre, die Stinner leitet. Die letzte Viertelstunde der Proben sei seit Weihnachten jeweils dazu da gewesen, um sich die Stücke nach und nach wieder ins Gedächtnis zu rufen. Nur die Schüler der 5d mussten die Stücke während des Musikunterrichts in der Schule ganz neu lernen.

Eine engagierte Truppe: von links Traudel Glunk, Vorsitzende des Hüfinger Kirchenchors, Margarete Koßbiel, Vorsitzende des Hüfinger Kirchenchors, und Hubert Stinner, Dirigent des Hüfinger Kirchenchors, vor der Probe im Hüfinger Pfarrheim. Koßbiel hält die Urkunde des Kultusministeriums für die Musikpatenschaft Schule–Verein in der Hand. | Bild: Chorvereinigung Donaueschingen

Dabei sei es eigentlich gar nicht geplant gewesen, dass seine Schüler beim Konzert mitsingen, erzählt der Musiklehrer. „Ein Großteil der 5d kommt aus Hüfingen und als meine Schüler herausfanden, dass ich bald bei einem großen Konzert in Stuttgart mit dem Hüfinger Kirchenchor auftrete, wollten sie unbedingt auch mitsingen“, erklärt er. Also habe er nach den Weihnachtsferien begonnen, mit der 5d für das Modellkonzert in Stuttgart zu proben.

Das Üben war nicht umsonst

Die erste gemeinsame Probe mit den Chören und den Kindern hätte dann am vergangenen Dienstag, 3. März, stattfinden sollen. Da Hubert Stinner allerdings schon einen Tag zuvor telefonisch über die Absage des Konzerts informiert worden war, wurde die Probe leider abgesagt. Das wochenlange Proben soll allerdings nicht umsonst gewesen sein. „Wir wollen die vier Stücke in der nächsten Zeit bei einem anderen Konzert aufführen“, so Stinner, der schon seit 2015 den Hüfinger Kirchenchor leitet. Wann und wo das Ersatzkonzert stattfinden werde, könne er allerdings noch nicht sagen. In den nächsten Wochen bereitet sich der Hüfinger Kirchenchor jedoch in erster Linie auf seinen Auftritt an Ostern vor, für den natürlich auch noch geprobt werden muss.