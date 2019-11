Mitten im Dorf haben bisher unbekannte Täter mehrere Bäume mutwillig zerstört. Die Stadt Donaueschingen hat den Vorfall, der offenbar eine längere Vorgeschichte aufweist, zur Anzeige gebracht. Nicht mehr zu retten waren drei Spitzahorne im Bereich „Am Platz“.

Die Bäume waren im Frühjahr dieses Jahres gepflanzt und in der Folge ausreichend bewässert worden. Dennoch verfärbte sich im Juli sowohl die Belaubung der jungen Bäumchen also auch das Gras in deren Umfeld braun. Das lasse auf den Einsatz eines Herbizides oder einer ähnlich wirkenden Substanz schließen, sagte die Sprecherin der Stadtverwaltung, Beatrix Grüninger.

Die Stadtgärtner haben einen neuen Ahorn gepflanzt. | Bild: Stadt Donaueschingen

Da die vorgenommenen Revitalisierungsversuche leider nicht zum gewünschten Erfolg führten, wurden die Bäume von der Stadtgärtnerei vor wenigen Tagen durch drei neue Spitzahorne ausgetauscht. Die Stadt rechnet dabei mit einem Kostenaufwand von 800 Euro pro Baum.

Früherer Vorfall

Beim Ausgraben der abgestorbenen Bäume kamen sowohl Einschnitte im unteren Baumbereich als auch dem Anschein nach frische Lagen Streusalz unter der obersten Bodenschicht zum Vorschein.

Der Vorfall ist nicht der erste Fall von Vandalismus in Grüningen. Eine zweite mutwillige Zerstörung des Baumbestands hat sich ganz ähnlich im Bereich des Friedhofs zugetragen. Auch im Bereich des Friedhofs wurden vor einigen Jahren neugepflanzte Jungbäume durch das Aufbringen einer großen Menge Streusalz im Bereich des Baumstamms mutwillig zerstört.

Ob das dem Baumfrevel Einhalt gebietet: Mit einem Aushang bittet die Stadt Donaueschingen um Rücksicht auf die jungen Bäumchen. | Bild: Stadt Donaueschingen

Diese geballte Form mutwilliger Zerstörung von mehreren Bäumen, wie sie in Grüninger angetroffen wurde, komm zum Glück im übrigen Stadtgebiet nicht vor, fügte die Sprecherin an. Eher selten würden hier vereinzelte Bäume durch Vandalismus zerstört.

Die Grüninger Bürgerschaft werde gebeten, den Jungbäumen ein wachsames Auge zu schenken, damit diese nicht wieder dem Vandalismus zum Opfer fallen, so Grüninger weiter. Mit einem Aushang am Baum wird dieser Wunsch verstärkt.