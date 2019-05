Wohl am deutlichsten hat die CDU-Fraktion das Ausscheiden der GUB-Stadträtin Claudia Jarsumbek und den Fraktionssprecherwechsel bei der FDP/FW gemerkt. Über lange Zeit hinweg galt es als sicher, dass die CDU schon eine der kleineren Fraktionen als Mehrheitsbeschaffer an ihrer Seite hat. Und auf die GUB konnten die Christdemokraten meistens zählen. Bestes Beispiel: Im Herbst 2017 war die Debatte über das Rathauspersonal großes Thema. In allen Fraktionen? Nein. Während FDP/FW, SPD und Grüne vehement forderten, man müsse etwas tun, schwiegen CDU und GUB. Als die beiden Fraktionssprecher hinter verschlossenen Türen sich erstmals äußerten, war die Personaldebatte vom Tisch – allerdings nur bis zum vergangenen Herbst, wo sich plötzlich alle einig waren, dass es Handlungsbedarf gibt.

Zeiten haben sich geändert

Mit so eine Ausgangslage ist es natürlich leicht, seine eigenen Themen zu setzen. Doch die Zeiten haben sich prinzipiell für die CDU geändert: Themen wie die Bregbrücke in Allemendshofen oder die Grüninger Halle wurden von den kleineren Fraktionen gegen die größte Fraktion durchgebracht. Bei Weitem war es gegen Ende der Legislaturperiode nicht mehr sicher, dass die CDU-Meinung am Schluss auch Bestand haben würde.

Wie sieht die Position nach der Wahl aus?

Und die CDU wird zur großen Unbekannten. Wie sie sich nach der Wahl positionieren wird, ist ungewiss. Konrad Hall, der 20 Jahre als Fraktionssprecher die recht unterschiedlichen CDU-Stadträte unter einen Hut gebracht wird, tritt nicht noch einmal an. Auch Johannes Fischer und Reinhard Müller, die Jahrzehnte im Gemeinderat saßen und eine Stimme hatten, die gehört wurde, sind nicht mehr auf der Liste. Insgesamt treten fünf Stadträte der 13 amtierenden nicht mehr an. Die Christdemokraten haben den Generationenwechsel eingeläutet.

Ein Nachfolger für Konrad Hall

Noch herrscht Schweigen darüber, wer die Hall-Nachfolge antritt, doch über mögliche Kandidaten wie Markus Greiner, Mario Mosbacher oder den CDU-Chef Martin Lienhard wird schon spekuliert. Allerdings müssen die Bürger am 26. Mai bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben, bevor die Personaldebatte geführt werden kann. Zwei Dinge sind allerdings sicher: Auf den Hall-Nachfolger wartet keine leichte Aufgabe. Denn zum einen muss er die Fraktion führen und zum anderen die CDU neu positionieren.