Sieben Wochen alt sind die Regionalbuskonzepte auf der Südbaar. Ab 1. Februar werden sie kleiner Änderungen unterzogen. Verbesserungen betreffen insbesondere die Schülerverkehre. Die Optimierungen fußen auf Änderungswünschen, die bei der Nahverkehrsabteilung eingegangen sind, aber auch aus den ersten Erfahrungen im Echt-Betrieb, als Pünktlichkeit und Kapazität analysiert wurde, so die Sprecherin des Landratsamtes, Heike Frank, auf Anfrage.

Allerdings konnten nicht alle der genannten Bürgerwünsche umgesetzt werden. Zum einen seien die ÖPNV-Fahrpläne ein komplexes Gefüge, gibt Heike Frank zu bedenken. Zum anderen seien insbesondere morgens und zur Mittagszeit alle Fahrzeuge im Einsatz und nicht flexibel disponierbar. Gegebenfalls seien aber langfristig weitere Verbesserungen umsetzbar, kündigt sie an. Grundsätzlich sei aber der Start gelungen, zitiert die Sprecherin den Amtsleiter des Straßenverkehrsamtes beim Landkreis, Frank Fetzer.

Die Fahrplananpassungen betreffen die Linien 820 Donaueschingen – Gutmadingen und 850/855 Donaueschingen – Wolterdingen – Vöhrenbach/Mistelbrunn. Aus betrieblichen Gründen wirken sich diese auch geringfügig auf die Linien 860, von Döggingen über Bräunlingen und Wolterdingen nach Mistelbrunn, sowie 910 aus. Die Linie 910 führt von Donaueschingen nach Hüfingen. Im Detail stellen sich die Änderungen wie folgt dar.

Auf der Linie 820, die von Donaueschingen über Pfohren, Neudingen und Gutmadingen nach Geisingen führt, gibt es schon in der Kernstadt Verbesserungen. Für die Schüler der Eichendorffschule fährt der Bus künftig um 15.35 Uhr an der Schule ab. Zudem fährt der Bus 820/47 neu um 13.04 Uhr ab Donaueschingen Bahnhof. Er hält künftig um 13.10 Uhr an der Sebastiankapelle und bedient zusätzlich um 13.15 Uhr das Fürstenberg-Gymnasium. Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums aus Geisingen oder Grüningen, die auf den Zug angewiesen sind, erhalten eine neue Verbindung um 13.15 Uhr mit Linie 855 ab Gymnasium. Zudem bedient die Fahrt 820/16 morgens um 7.14 Uhr auch die Haltestelle Ortsmitte in Pfohren. Aus betrieblichen Gründen erfolgt die Fahrt 820/5 anstelle von 13.28 Uhr fünf Minuten später um 13.33 Uhr. Um diese Änderungen im Fahrplan darstellen zu können, entfallen bei manchen Fahrten Haltestellen in Pfohren.





Auf der Linie 850 gibt es zusätzliche Fahrtmöglichkeiten über Mittag. Die Verbindung von Donaueschingen über Wolterdingen nach Vöhrenbach wird bei den Fahrten 855/52 und 850/22 um je fünf Minuten vorverlegt (neu 12.50 Uhr ab Mistelbrunn, 13.08 Uhr ab Eichendorffschule, und zurück 13.12 Uhr von Bahnhof Donaueschingen nach Vöhrenbach). In der gewonnenen Zeit wird Hammereisenbach bedient. Für Fahrgäste aus Furtwangen wurde zudem ein Anschluss in Vöhrenbach hergestellt. Hier verkehrt ein zusätzlicher Bus um 12.45 Uhr ab Vöhrenbach nach Donaueschingen. Weiter wurde die Abfahrtszeit am Fürstenberg-Gymnasium bei Fahrt 850/18 um zwei Minuten auf 12.23 Uhr nach hinten verschoben, sodass der Bus von den Schülern erreicht werden kann.





Auf der Linie 855, die von Donaueschingen über Wolterdingen nach Mistelbrunn führt, ermöglicht die zusätzliche Fahrt 855/48 um 13.15 Uhr vom Fürstenberg-Gymnasium zum Bahnhof und weiter als Fahrt 855/41 um 13.22 Uhr nach Hubertshofen und Mistelbrunn eine neue Direktverbindung. Jedoch entfällt auf dieser Linie die bisherige Fahrt 855/48 um 13.01 Uhr ab Wolterdingen nach Donaueschingen, da stattdessen zeitgleich die neue Fahrt 850/117 genutzt werden kann. Zudem wurden die Fahrten 41, 45, 56, 60 zwischen 13.50 und 14.47 Uhr um vier Minuten nach hinten verschoben.





Die Linie 860 verbindet Döggingen über Bräunlingen und Wolterdingen mit Mistelbrunn. Die Fahrt 860/22 bedient zusätzlich um 13.21 Uhr die Haltestellen Wolterdingen Kirche und Wolterdingen Hauptstraße und kommt daher leicht verspätet in Mistelbrunn an. Aus diesem Grund verkehrt auch die Folgefahrt 860/23 sechs Minuten später um 13.35, die Haltestellen Bräunlingen Im Tal, Abzweigung Alemannenstraße und Habsburger Straße entfallen hierbei.

Direkte Fahrt nach Hüfingen

Die Linie 910, Donaueschingen – Hüfingen, wartet mit der Fahrt 63 beginnt neu am Bahnhof Donaueschingen und fährt von dort direkt nach Hüfingen. Die Fahrt fährt nicht mehr über das Fürstenberg-Gymnasium. Realschüler nach Hüfingen können bei der vorherigen Fahrt zum Bahnhof (13.18 Uhr Amtsgericht, Linie 850) mitfahren und sitzen bleiben. Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums nach Hüfingen können die Fahrt 910/63 nutzen, welche jedoch neu um 13.18 Uhr, also zwei Minuten früher am Fürstenberg-Gymnasium abfährt.

Die Aushänge werden zum 1. Februar aktualisiert. Die jeweiligen Schulträger sind informiert.