Umso schöner die Geschichte, die unsere Redaktionssekretärin Carmen Schleutker nach ihrem 1.Mai-Ausflug erzählt hat. Der führte sie durch die Wutachschlucht und als erfahrene Wandersfrau weiß sie natürlich, dass an Wochenenden und Feiertagen ein sogenannter Wanderbus zwischen der Wutachmühle und der Schattenmühle verkehrt – auf dass der Ausflügler nach seiner Tour durch eine der beeindruckendsten Landschaften im Südschwarzwald gleich in sein Auto einsteigen kann beziehungsweise zu diesem zurückgebracht wird. Ein schöner Service, der mittlerweile in unserer Urlaubsregion zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist.

Gar nicht selbstverständlich ist dagegen die Freundlichkeit, die der Busfahrer an diesem Feiertag zeigte, der für ihn kein Frei-Tag war. Carmen Schleutker war mit ihrem Lebensgefährten und ihrer Tochter unterwegs und gab beim Bezahlen „drei Erwachsene“ an. „Ach was, Ihr seid doch eine Familie“, entgegnete der Busfahrer und verlangte statt 10.20 Euro nur 6,40 Euro. Bei der kurzen Überführungsfahrt entpuppte sich der Busfahrer dann als ausgezeichneter Kenner der Region, die Bus-Tour wurde zu einem Seminar in Heimatkunde. Kurz vor den Schattenmühle sah der Busfahrer vier Spaziergänger auf der schmalen und kurvenreichen Straße marschieren, offensichtlich waren sie vom Wanderweg abgekommen. Er hielt an und forderte die Gruppe mit einem „hier ist es doch viel zu gefährlich zum Laufen“ auf, in seinen Bus einzusteigen. Was die Ausflügler auch taten.

Und wer war nun dieser überaus freundliche und kompetente Busfahrer? Es war der Chef höchstpersönlich, Ingo Bauer. Der ist mit Sybille Vesenmayer verheiratet, nach deren Familiennamen das Bonndorfer Busunternehmen benannt ist.