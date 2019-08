Zur Person

Severin Graf wurde am 15. Januar zum Nachfolger von Bernhard Kaiser gewählt. Da im Gemeinderat Stimmengeleichstand herrschte, entschied das Los, das auf Graf gefallen ist. Am 15. März hatte er seinen ersten Arbeitstag als Bürgermeister in Donaueschingen. Von 2001 bis 2017 war Graf, der nach seinem Ausbildung für den gehobenen Dienst mit Studium an der Hochschule in Kehl in Aach die Stelle des Kämmerers angetreten hatte, Bürgermeister in der 2100-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Konstanz.