Claudia Weishaar war wieder als Talentscout unterwegs. Schließlich braucht es für die GUB-Veranstaltung "Bühne frei" Menschen aus der Region, die ihr Talent zeigen. Mit einem unheimlichen Gespür für altbekannte Talente und Neuentdeckungen gelingt es der GUB-Fraktionssprecherin immer wieder aufs Neue, ein abendsfüllendens Programm zusammenzustellen, das für volle Reihen in den Donauhallen sorgt.

Und auch wenn es die Veranstaltung bereits seit zehn Jahren gibt, findet Weishaar immer noch Überraschungen: "Es ist eigentlich gar nicht schwer, jemanden zu finden. Gerade in den Vereinen schlummern viele Talente", sagt die "Bühne frei"-Organisatorin. Rund eineinhalb Jahre dauern die Vorbereitungen, bis das Programm steht. Schließlich muss an dem Abend, an dem sich die regionalen Talente auf der Bühne des Strawinskysaals präsentieren, auch jeder Zeit haben.

Fünf Gruppen sind es in diesem Jahr und das liegt nicht daran, dass Weishaar nicht mehr Talente gefunden hätte: "Eigentlich hatten wir immer sechs Programmpunkte, aber damit hat die Veranstaltung meist sehr lange gedauert." Zielsetzung ist ein zweistündiges Programm, schließlich soll auch noch Raum für Zugaben und die Zusammenkunft im Foyer bleiben. Und wer mit dem Stadtbus anreist: Für die Linie 1 und 2 um 23 Uhr und für die Linie 3 um 23.30 Uhr reicht es auf jeden Fall.

Die weiteste Anreise dürften an diesem Abend Daniel Preis und Franziska Abram haben, die aus Hannover kommen. Der Tenor und die Sopranistin begeisterten die Region bereits beim Sommerkonzert des Männergesangvereins Allmendshofen vor zwei Jahren und als einer der erfolgreichsten Sänger der Region hat Preis, der mittlerweile an der Jungen Oper in Hannover gastiert, einen großen Fan-Club auf der Baar.

Auch Fabian Martin hat den Weg als Berufsmusiker beschritten. Die ersten Schritte machte er an der Donaueschinger Musikschule, 2013 begann er mit dem Studium im Fach Saxophon an der Hochschule für Musik in Basel. Mittlerweile befindet er sich in den letzen Zügen seines Masterstudiums.

Doch nicht nur den Donaueschingern, die beruflich den Weg in die Musik gewählt haben, wird eine Bühne geboten. Viel auf Veranstaltungen in der Region unterwegs, hat Weishaar drei Entdeckungen gemacht, die bei ihren Veranstaltungen das Publikum begeistert haben, aber noch nicht die großen Namen haben. Beim Sommertheater in Hüfingen im vergangenen Jahr wurde das Stück "Artefakt" gezeigt. Eigens für das Stück komponierte der Donaueschinger Kai Armbruster die Bühnenmusik, mit der das Ensemble Artefakt den kulturellen Sommerhöhepunkt begleitete. "Mir hat die Musik damals sehr gut gefallen", blickt Weishaar zurück. So war schnell klar, dass sie das Ensemble für "Bühne frei" engagieren möchte. Musikalisch werden Karin Stocker-Werb, Stefanie Schempp-Demiriz, Iris Gojowczyk, Benedikt Elsässer, Celine Esterle, Valentin Moosmann und Kai Armbruster zu hören sein und auch die Schauspielerin Anja Elisa Niggemeyer ist mit von der Partie.

Ähnlich ging es ihr auch beim Donau'Gsindel: Die Gruppe hatte sich anlässlich der 1200-Jahr-Feier in Pfohren im vergangenen Jahr formiert. Bei den Planungen war die Idee aufgekommen, das Programm aktiv mitzugestalten und einen originellen, musikalischen Beitrag zum Fest zu leisten. Das Publikum war hin und weg. So manch einer hätte auch gern eine CD gekauft. Bei Bühne frei gibt es nun noch einmal die Chance, das Quartett mit Dirk Fricker, Thomas Bührig, Tamara Fricker und Günter Draxler zu hören.

Natürlich musiziert die Baar nicht nur, sondern sie tanzt auch – beispielsweise auf dem Jazztanzfestival in Mundelfingen. Und dort hat Weishaar die Traumtänzer entdeckt. Ihre Geschichte beginnt mit kleinen Mädchen, deren Ballettlehrerin sie den Traum, Ballerina zu werden, tanzen lässt. Die kleinen Mädels von damals sind groß geworden und teilweise schon Mütter und nun wird generationenübergreifend getanzt.

Die Veranstaltung "Bühne frei" findet am Samstag, 17. November, im Stwarinskysaal der Donauhallen statt. Beginne der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass bereits um 19 Uhr. Karten gibt es ab kommenden Montag, 29. Oktober, bei der Tourist-Information. Erwachsene zahlen im Vorverkauf 16 Euro. Die Plätze sind nummeriert.

