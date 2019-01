Das neue Jahr beginnt für die Donaueschinger Feuerwehr turbulent. Kurz nach 7 Uhr geht am 1. Januar der Alarm los: "Gebäudebrand bei einer Schreinerei in Pfohren", so die ersten Informationen. Laut Edgar Schiesel, Gesamtkommandant der Donaueschinger Wehr, zuerst ein Schock.

In Pfohren steht allerdings nicht die gesamte Schreinerei in Flammen, sondern die benachbarte Doppelgarage. Laut Feuerwehr brannte eine Wand von außen und das Feuer drohte auf das Dach und das Innere der Garage überzugreifen. "Wie es zu dem Ausbruch des Feuers gekommen ist, das wissen wir bisher nicht", sagt Schiesel. Wei er erklärt, hätte es nicht mehr lange gedauert und die Garage wäre völlig vom Feuer vernichtet worden: "Die Dachbalken waren bereits angekohlt. Das wäre nicht mehr lange gegangen", so der Kommandant.

Im Einsatz war an diesem Morgen nicht nur die Abteilung Pfohren, sondern auch die Stadtabteilung der Feuerwehr. "Bei diesem Alarm-Stichwort müssen wir in dieser Stärke ausrücken", so Schiesel. Nachdem das Feuer gelöscht war, musste das Gebäude allerdings noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden. Das wird gemacht, da gerade Garagen oftmals eine dopppelte Wand besitzen, in der das Feuer weiter schwelen könne. So auch in Pfohren: "In der Isolierung frisst sich das Feuer hoch. So haben wir das auch hier gesehen und mussten daher das Dach aufmachen", so Schiesel weiter.