Der Gast Jürgen Schuster aus Donaueschingen und Gastronom Piu-Chung Won stritten sich um die Gültigkeit eines Gutscheins. Die Auseinandersetzung schaukelte sich so weit hoch, dass sich drei Tage später beide Männer gegenseitig bezichtigen, ihren jeweiligen Kontrahenten übel beleidigt zu haben.

Jürgen Schuster wollte am Sonntag mit seiner Frau Emma essen gehen. Was für ein günstiger Zufall, dass zwei Monaten zuvor ein im Dezember 2018 ausgefüllter 35-Euro-Gutschein wieder aus der Versenkung aufgetaucht war. Allerdings nicht unversehrt. Denn das kleine Enkelkind hatte das rosa Doppelkärtchen in die Finger bekommen und völlig unorthodox auseinandergerissen.

Dann die böse Überraschung im Eingangsbereich. Die Einlösung des Gutscheins sei ihm vom Chef selbst rigoros verweigert worden, erinnert sich Schuster. „Das war so was von erniedrigend.“ Zumal noch etliche Restaurantgäste die Situation mitbekommen hätte. Völlig unverständlich fand Schuster, wie Wong mit der deutlich lesbaren Unterschrift auf dem Gutschein umgegangen sei. Für den 56-Jährigen fehlte für den korrekten Zustand des Verzehrgutscheins nur die linke untere Ecke. „Das ist doch wie ein Geldschein. Der wird doch auch ersetzt, wenn er beschädigt ist“.

Jürgen Schuster ist verblüfft. Dieser beschädigte Gutschein ist im China-Restaurant an der Lehenstraße nicht eingelöst worden. | Bild: Wursthorn, Jens

Von Betrug spricht derweil auch der Gastronom. „Auf dem Gutschein steht die Unterschrift meiner Exfrau. Aber die war schon seit Jahren nicht mehr im Restaurant„. Diese Unterschrift habe ihn geärgert. Später habe er in seinen Unterlagen nachgeschaut. Im ganzen Dezember 2018 habe sich unter Eintragungen der Gutscheinkäufer der Name Schuster nicht gefunden. Generell achte er bei den Gutscheinen generell nicht allzu streng auf die Einlösefrist, ergänzt Wong.

Schuster wundert das nicht, habe er den Gutschein doch geschenkt bekommen. Für ihn ist die Unterschrift bindend. Ihm ist egal, wer sie getätigt hat. Am Mittwoch konstultierte er einen Anwalt. „Nach dessen Einschätzung lag keine Manipulation des Gutscheins vor.“ Vor Gericht weiterverfolgen will er die Angelegenheit nicht. Keine Chance, dass es überhaupt verhandelt wird. Der Sonntabend endete für die Schusters dennoch versöhnlich im Restaurant Hongkong-Garden in der Äußeren Röte: ähnliche Kost, aber ohne Gutschein.