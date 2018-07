34 Stufen führen in den Sitzungssaal des blauen Rathauses. Barrierefrei sieht anders aus, denn für diejenigen, die schlecht zu Fuß sind, bilden die beiden Treppen oft ein kaum zu überwindendes Hindernis. So bleibt oft nur die Bitte um Hilfe, wenn man in den schönsten Saal der Stadt möchte. Ein Problem, das für die GUB-Stadträtin Claudia Weishaar bei der letzten Veranstaltung, die im großen Sitzungssaal stattgefunden hat, einmal mehr präsent wurde.

Rund 100 Besucher waren gekommen, um dem Rückblick des ehemaligen Stadtbaumeisters Heinz Bunse auf sein mehr als 30-jähriges Wirken zu lauschen. Darunter auch der städtische Behindertenbeauftragte Manfred Kempter und einige ältere Bürger, die auf den Rollator oder einen Krückstock angewiesen sind. "Es war für sie eine Qual, in den schönsten Saal der Stadt zu kommen. Für mich war es einfach nur beschämend", sagt Claudia Weishaar.

Ohne fremde Hilfe hätten einige Besucher die Treppenstufen nicht überwinden können. "Es gibt ja noch nicht einmal einen Handlauf, an dem man sich hochziehen kann", sagt die GUB-Stadträtin. Und auch die Treppe sei äußerst rutschig, sodass sie mehr als einmal den Atem anhalten musste und erst aufatmen konnte, als niemand stürzte. Wer denn eigentlich verantwortlich sei, wenn jemand auf dieser Treppe zu Fall kommen würde.

An Hilfsbereitschaft mangelte es an diesem Abend zwar nicht. Schnell wurde Rollstuhlfahrer Manfred Kempter in das erste Stockwerk des Rathauses getragen und auch den anderen wurden helfende Hände als Stütze angeboten. Doch grundsätzlich könnte das ja so nicht sein. "Wir sind eine alternde Gesellschaft und wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Menschen an der Gesellschaft teilnehmen können", fordert Weishaar und bringt den Aufzug ins Gespräch, der seit Längerem für das blaue Rathaus geplant ist, und des Öfteren geschoben wurde.

Kritik gab es auch gleich für Bürgermeister Bernhard Kaiser, der im Grußwort den einst geplanten Rathausbau thematisierte. "Wenn man die Tatsache, dass es keinen Aufzug gibt, der Bürgerinitiative in die Schuhe schiebt, dann ist das Geschichtsverfälschung und der Beweis, dass man die Niederlage noch nicht verkraftet hat", sagt Weishaar.

Rückblick: Es war im Jahr 1999, als die Planungen für das blaue Rathaus mit einem Anbau komplett scheiterten. Für den ehemaligen Stadtbaumeister Heinz Bunse das einzige Projekt in seinem Wirken, das so richtig schief ging. Mit dem Anbau sollte ein Bedarf abgedeckt werden: ein Aufzug, ein Sitzungssaal und ein Archiv. Konkrete Pläne gab es auch schon, doch dann entwickelten sich drei Oppositionen. Es wurde befürchtet, dass ein Anbau das Jugendstilgebäude verschandeln könnte. Die Ortsteile befürchteten, dass sie finanziell ins Hintertreffen kommen könnten. Und die dritte Partei fragte sich, ob es für zehn Stadtratssitzungen wirklich ein Millionenprojekt brauche. Letztendlich gab es einen Bürgerentscheid und der Anbau wurde abgelehnt.

Der Gemeinderat fand nach der Sanierung der Donauhallen dort im Seminarbereich eine neue Heimat und auch der Platzbedarf für das Archiv ist auf der Prioritätenliste nach hinten gerückt. Der Aufzug allerdings ist schon seit Jahren geplant, doch in jeder Haushaltsberatung wurde er geschoben und geschoben. Zuletzt sogar aus der Mittelfristigen Finanzplanung herausgenommen. Für die Haushaltberatungen im Herbst macht die GUB allerdings schon eine Ankündigung: Man werde einen Antrag stellen, den Aufzug des Rathauses wieder aufzunehmen – egal in welcher Form und sei es auch nur ein Treppenlift, der für Barrierefreiheit sorgt. "Das ist ein Gebot der Zeit und auch der Menschlichkeit."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein